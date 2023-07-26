王毅提加强南方国家合作四主张 学者：中国不会减少对发展中国家的支持

再度出任中国外交部长的中共中央外事工作委员会办公室主任王毅，星期二（7月25日）在南非出席金砖国家会议期间，提出全球南方国家合作四点主张，强调全球南方国家面临抵制外部干预渗透、维护政治、政权安全的重要使命，要反对霸权主义、强权政治等。

受访学者分析，中国外交政策呈现延续性，不因人事异动或中美关系战术性软着陆，而减少对发展中国家的支持跟投入。

全球南方（global south）国家，指的是低收入、人口密集、基础设施差的发展中国家，主要分布于非洲、亚洲和拉丁美洲，由于有不少位于南半球，因而得名。

根据中国外交部官网新闻稿，王毅于当地时间7月25日在南非约翰内斯堡出席金砖国家安全事务高级代表会议期间表示，“全球南方”是新兴市场国家和发展中国家的集合体，面临抵制外部干预渗透、维护政治安全和政权安全的重要使命。

因此，他强调，金砖国家要保持战略定力与自信，坚定不移走好自己的路，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，以实际行动回击一切挑拨金砖团结、抹黑金砖合作的杂音。

他还说，金砖国家要不断深化南南合作，引领全球南方国家团结自强，共同维护国家安全稳定，推动建设平等有序的多极世界。

王毅也就全球南方国家合作提出四点主张，包括消除冲突，共建和平；重振活力，共促发展；开放包容，共谋进步；团结一致，共商合作等。

他特别提到，要反对意识形态划线和阵营对抗，以及反对霸权主义和强权政治等，并且要在新一轮全球治理体系变革中，“扩大全球南方国家的话语权和代表性，维护好共同利益”。

王毅并强调，中国是全球南方国家的当然成员，永远是发展中国家大家庭的一员。

中国官媒在北京时间星期二晚间7时左右，公布中国全国人大常委会当天免去秦刚的外交部长职务，由王毅再度接任外长。

不过，这项消息公布后，中国外交部官网上，关于王毅在金砖会议期间发言的新闻稿，使用的头衔仍是中共中央外事办主任；外长的栏目则显示为“信息更新中”。

台湾大学政治学系教授张登及接受《联合早报》采访时分析，尽管秦刚自6月下旬便未再出现于公众视野，中国大陆外交政策的延续性依然显著，并未出现明显路线或方向性变化。

他说，由于中共党政体制的特征，外界在短期内或许对人事异动有所猜测，相信过一段时间也就平息了，不会改变其他国家对中国外交政策走向的预判。

张登及指出，从王毅在金砖会议的发言来看，中国不会因为中美关系短期、有限议题的战术性软着陆，而减少对发展中国家、新兴市场国家的支持跟投入，还会想办法维持这些国家的信心。

他认为，北京也借此对华盛顿释出信号，假如中美关系不能回到两国元首去年在印尼峇里岛达成的共识，那中国仍会对美采取强势批判。

台湾政治大学国际关系研究中心主任寇健文也认为，北京的外交政策决策权仍在最高领导人本身，秦刚免职与王毅回任的影响，应该局限于战术或执行层面，不会影响到整体战略布局。