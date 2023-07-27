港媒：王毅料再次担任中央港澳工作领导小组副组长

（香港/安卡拉综合讯）中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅接替秦刚重任中国外长后，香港媒体刊文称，预料王毅也将再次担任中央港澳工作领导小组副组长。

《星岛日报》星期四（7月27日）刊发署名文章说，王毅过去担任中国国务委员兼外长期间，已是中央港澳工作领导小组副组长，去年香港回归25周年时，还陪同中国国家主席习近平到香港视察。

文章指出，今年3月中国全国“两会”之后，中共政治局常委丁薛祥兼任中央港澳工作领导小组组长。据澳门媒体4月披露，该领导小组有五名副组长，其中包括秦刚。“换言之，秦刚只当了四个月副组长，又交给王毅。”

文章说，外界此前猜测接替秦刚的热门外长人选，有中央对外联络部部长刘建超、外交部副部长马朝旭、中央国家安全委员会办公室常务副主任刘海星，这三人均为正部级，但没料到王毅会重任外长。

文章认为，北京需要王毅这位外交老将重返第一线，以稳住局面，而有了秦刚的“前车之鉴”，未来考核外长人选也须更加审慎。

文章最后说，王毅已经高龄70岁，外界一般相信他只是过渡性安排，兼任外长一段时间之后可能交棒给刘建超、刘海星以及马朝旭其中一人。

另据中国外交部官网发布的新闻稿，王毅星期三（7月26日）在安卡拉分别与土耳其外长费丹和土耳其总统埃尔多安举行会晤。这是王毅重任中国外长后的首次出访。

王毅向费丹说，中国支持土耳其在地区和国际舞台上发挥更重要作用，反对任何势力干涉土耳其内政。

路透社引述土耳其外交部消息人士称，王毅与费丹会谈时谈到了乌克兰最新局势以及全球金融体系。

王毅与埃尔多安会面时则说，中土都是新兴市场国家的代表和发展中大国，并强调中国高度重视中土关系，愿同土耳其一道，在彼此核心利益问题上相互照顾，推动中土战略合作迈上新台阶。