欧洲领导人可能缺席一带一路高峰论坛

在欧盟寻求对华去风险之际，有消息称，不少欧洲领导人料将缺席今年10月的一带一路国际合作高峰论坛，以寻求和中俄保持距离。

俄罗斯官员本周透露俄罗斯总统普京计划出席论坛；受访学者分析，欧洲领导人正在重新思考是否继续参加一带一路倡议，回避普京只是不参加论坛的表面原因。

美国媒体《华尔街日报》星期六（7月29日）引述法国和德国高官报道称，法国总统马克龙和德国总理朔尔茨没有出席一带一路国际合作高峰论坛（简称一带一路论坛）的计划。意大利是七国集团中唯一加入一带一路倡议的国家，一名协调意大利总理梅洛尼行程的消息人士称，梅洛尼也没有参加该论坛的计划。

欧洲国家中向来立场较为中立的瑞士，过去两届的一带一路论坛都派总统出席，但目前仍未确定会否参加今年的论坛。

其他参与一带一路的欧洲国家中，希腊已向北京表明不会派总理出席10月的论坛，捷克也称不会派总统或高级别官员出席。

今年以来，欧洲领导人持续提出要对华经济去风险化。欧盟委员会主席冯德莱恩3月举一带一路为例称，“中共明确的目标是系统性地改变国际秩序，以中国为中心”；她4月也强调，欧盟未来的中国战略核心必须是经济去风险化。

5月开始，持续有消息称意大利计划退出一带一路，中共中央对外联络部部长刘建超6月访问意大利，强调中意2019年签署“一带一路”合作谅解备忘录是正确决定。

中国国家主席习近平今年3月访俄期间，邀请普京访华并出席一带一路论坛。俄罗斯总统外交政策顾问乌沙科夫星期二（7月25日）向俄罗斯媒体称，普京已收到中国的邀请，并计划在今年10月访华出席论坛。

《华尔街日报》引述消息人士称，普京的出现使谴责俄罗斯入侵乌克兰并对莫斯科实施制裁的国家难以确认出席一带一路论坛。

分析：反映出中欧关系一落千丈

今年是一带一路倡议提出10周年，也是中国在疫情后重办一带一路论坛。中国在重启外交和推动经济复苏之际，对一带一路高度重视；习近平本周在成都世界大学生夏季运动会期间会见格鲁吉亚、印尼、圭亚那、毛里塔尼亚等国领导人时，都提出对一带一路合作的关注。

另据路透社报道，在中欧关系遇冷的背景下，中国国务院副总理何立峰星期六也在中法高级别经济财金对话中，呼吁法国稳定中欧关系的基调。

中国人民大学欧盟研究中心主任、欧盟“让莫内”讲席教授王义桅接受《联合早报》访问时指出，欧洲国家是否派高层官员出席一带一路论坛，是种风向标，反映出各国在中美之间的立场。

华亚太菁英交流协会秘书长王智盛受访时分析，欧洲领导人不参加一带一路论坛，形式影响大于实质影响。尽管目前欧洲不是一带一路最主要的参与方，但一带一路最初的设计是要贯通欧亚大陆，欧洲在中国原来的一带一路蓝图中扮演重要的角色；“欧洲对一带一路原本颇有兴趣，现在保持距离，其中反映出中欧关系这几年的一落千丈”。

王智盛说，欧洲领导人不参加一带一路论坛，普京的出席只是表面的理由，最核心的原因是部分欧洲国家正在重新思考是否要继续参与一带一路倡议。