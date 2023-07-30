法国经济部长：盼更好地进入中国市场而非脱钩

（北京综合电）正在中国访问的法国经济、财政及工业、数字主权部部长勒梅尔说，法国希望与中国建立更平衡的贸易关系，并强调与中国脱钩是“一种幻想”。

综合路透社、法新社报道，勒梅尔（Bruno Le Maire）星期六（7月29日）在北京与中国副总理何立峰共同主持第九次中法高级别经济财金对话。

勒梅尔星期天（7月30日）在法国驻北京大使馆举行的新闻发布会上形容，两人开展了 “建设性”的贸易谈判。

勒梅尔说，法国不希望在进入中国市场时面临一些立法障碍或其他壁垒。“这当然是我们讨论的核心内容……我们希望能更好地、更平衡地进入中国市场。”要做到这一点，勒梅尔认为，法国需要向中国出口更多商品。

何立峰在星期六的会议上说，中国希望法国能够稳定欧盟与中国关系的基调，北京愿意在某些领域深化与巴黎的合作。

欧洲官员过去几个月多次表明，虽然七国集团（G7）提出要对抗经济胁迫，但他们并不是要与中国脱钩，而是要 “去风险”。

勒梅尔解释，所谓去风险并不意味着中国是一个风险，而是要降低企业在危机出现时可能面临的不确定性。

他说：“去风险意味着我们希望更加独立，如果出现新的危机，例如导致某些价值链彻底崩溃的冠病危机，我们不想在供应链中面临任何风险。”

中国是法国的第三大贸易伙伴。有越来越多法国企业担心，他们可能会受华盛顿和北京日益加剧的竞争波及。

勒梅尔表明，法国完全反对与中国脱钩，并形容这是“一种幻想”。他说：“美国、欧洲和中国经济之间不可能有任何形式的脱钩。”