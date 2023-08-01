中国国安部呼吁动员全社会反间防谍

中国国家安全部发文，鼓励全社会动员参与反间谍工作，并对举报间谍行为予以表彰和奖励。



中国国安部官方微信号星期一（7月31日）启用后，星期二（8月1日）发布首篇文章，并作出上述呼吁。



文章写道，当前中国反间谍斗争形势严峻复杂，国家安全机关必须认真贯彻落实《反间谍法》，筑牢反间防谍的国家安全人民防线，形成人民群众参与反间谍工作的常态化机制。



文章从立法目的、工作原则、法律义务、权利保障和工作制度五个方面阐述了《反间谍法》修订后的一系列规定，并对国家机关、人民团体、各级政府、新闻广播等单位落实《反间谍法》提出要求，包括为举报人保密，对举报间谍行为予以表彰和奖励等。



《反间谍法》今年4月经十四届中国人大常委会修订通过，自7月1日起正式施行。



修订后《反间谍法》把间谍行为从国家机密和情报，扩大到“其他关系国家安全和利益的文件、数据、资料、物品”，但法律没有对“关系国家安全和利益”进行具体阐述。



《反间谍法》修订后引起驻华外企担忧，公司的正常商业活动可能受到惩罚。对此，中国商务部7月21日曾召集在华外国商会和企业代表，解释新版《反间谍法》，以稳定在华外资信心。



据路透社报道，中国近年来以涉嫌间谍罪逮捕并拘留了数十名中国人和外国人，其中包括日本制药商安斯泰来制药公司的一名高管。