京冀连日强降雨 至少20人死亡近60万人受灾

（北京/河北综合讯）中国北京市、河北省遭遇连日强降雨，已造成至少20人死亡、19人失去联络，淹水、停水停电、交通中断使近60万人受灾。

综合新华社、《新京报》等媒体报道，受台风“杜苏芮”影响，北京、天津、河北等地自上星期六（7月29日）以来连续强降水。其中北京房山区和门头沟区平均降水量超过400毫米，河北局地甚至接近1000毫米，相当于两天下完了接近两年的雨。

据中国官方统计，截至发稿时，此次降雨已造成北京11人遇难，13人失联；河北省则有九人遇难，六人失踪。

中国国家主席习近平星期二（8月1日）指示各地全力搜救失联被困人员，减少人员伤亡，同时抓紧修复交通、通讯、电力等基础设施，尽快恢复正常生产生活秩序。

11年前的7月21日，北京曾遭遇自1951年有气象记录以来最大的暴雨，导致160万居民受灾，79人遇难。据北京市应急管理局副局长刘斌在央视节目中介绍，星期一（31日）北京全市平均降水量已达到2012年“7·21”降雨的水平。

这也是继“7·21”特大暴雨后，北京再一次因强降雨出现超过10人的人员伤亡。

自2012年特大暴雨后，北京开始对数十座下沉式立交桥泵站进行改造，也对数十条中小河道扩宽清淤。据《新京报》2016年报道，当年7月北京经过一天的暴雨后依旧井然有序。

但这次中国气象专家形容“持续时间长、累计雨量大、致灾风险高”的持续强降水，显然给北京城市排水系统带来不小挑战。

在这样的灾难下，中国互联网上是一片祈祷平安和对救援人员的赞美声，只能看到少数网民留言质疑灾害的发生，提出“严肃追责有关部门”。

分地区来看，截至星期二，北京此次灾情已造成13个区4万4673人受灾，但受灾最严重的是位于北京市区西部的郊区门头沟区和房山区。北京遇难11人中，有六人来自这两区。

门头沟区境内有永定河穿过，强降雨导致河水暴涨，引发山洪，冲走大量汽车。通过境内的主要公路也多处存在水淹、垮塌、滑坡等情况，打通道路困难。

房山区受山洪冲刷，损坏部分供电线杆，部分地区供电、通信受损，全区约6万户停电。

河北省强降雨造成全省87个县超过54万人受灾，其中涿州和邢台两地受灾严重。

涿州市民赵女士拍摄的一条视频显示，当地一座高层住宅前的地库塌陷，形成几十米的大坑，洪水不断灌入发出巨响。赵女士告诉财新网，她所在的小区已经断水断电断气，成为黄色汪洋中的一座孤岛。

涿州市码头镇沙窝村村民邹先生的家里也已经断水断电，仅剩的一部手机电量只有10%。

据九派新闻报道，邹先生家里被淹，水深两米，一家10口人挤在二楼，出不去。他不断尝试给救援队打电话，但信号时断时续，始终没有接通。他所在的村有两三千口人。

“我就想把老人送出去”，但他的话还没说完，信号又断了。