外国法律团体批评通缉民主派人士 港府依国安法强烈反驳

香港特区政府通缉八名身在海外的民主派人士，连月来遭多个外国法律团体关注和批评。港府回应时表示强烈反对，指八人涉嫌窜逃外地后继续实施《香港国安法》下的罪行，香港警方有责任依法将他们缉捕归案。

港府周二（8月1日）发表声明表示，危害国家安全是严重的罪行，没有国家会对这些行为和活动袖手旁观。有关组织对《香港国安法》的偏颇言论，显示他们对《香港国安法》的认知极其狭隘。



港府发言人重申，公开涉嫌犯下严重罪行而被通缉的逃犯资料，并要求大众协助缉拿逃犯归案，是警务处和其他执法部门常见的做法，也符合国际惯例。声明特别指出，八人之中的郭荣铿和任建峰均因涉嫌干犯危害国家安全罪行而被通缉，二人的行为损害香港司法制度及整体利益，涉嫌严重违反作为法律执业者的重要专业守则和道德。



上月初，香港警方国安处发出悬红，通缉八名身处海外并涉嫌违反国安法罪行的港人，包括法律界的郭荣铿和任建峰等人。总部设在澳洲的“亚太法律协会”本周一发表声明，除了关注港府的悬红通缉令外，特别提到香港律政司长林定国早前向香港律师会和香港大律师公会投诉郭荣铿和任建峰，以及行政长官李家超以“过街老鼠”称呼八名被通缉人士。



亚太法律协会呼吁港府恪守联合国对律师工作的保障原则，让律师在不受恐吓、阻碍、骚扰或不当干预下履行职务；以及避免使用恐吓或煽动暴力的语言。该会声明强调将密切关注事件，不排除日后派出独立观察员了解两个律师会的调查程序。



由身处海外香港律师组成的“香港法治监察”周二也发表声明，谴责港警国安处人员在7月20日带走郭荣铿家人问话，是与调查无关的公然恐吓。声明赞扬郭荣铿和任建峰是坚定支持法治的法律工作者，港府通缉两人，是侵犯港人应享有的基本权利。该会呼吁全球各地的法律组织声援二人。



另外，英联邦律师协会（CLA）日前也发表声明，指除了八名被通缉的港人，加上同早前完成法学课程的许智峰，共有三名法律界人士被港府追捕。声明表示，CLA认同国家有权以法律保护人民，但认为《香港国安法》不但严苛且具压迫性，并且是用来针对行使言论和表达自由的人，形容是“以法律行使非法目的之例子”。



声明也谴责港府使用煽动性字眼，试图妖魔化名单上的人，令其可能面对安全风险。CLA促请港府履行国际法义务，撤回对八人的悬金和通缉令。



香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时认为，近年香港致力打造成为国际仲裁中心，多个国际法律组织近来接连发声质疑港府通缉八名海外港人，或多或少会影响到外国人对香港司法独立的观感，也有可能会降低香港法治的国际排名。



陈伟强表示，本届特区政府不太擅长“外交”，日后有必要加强和外国媒体接触，为当局的政策解释。