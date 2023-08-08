【东谈西论】一次中国村超的亲体验



你应该知道什么是英格兰超级足球联赛。但是你可曾听过“村超”吗？

村超是中国农村的足球联赛，全名是中国贵州省榕江和美乡村足球联赛。村超一共有20支乡村足球队参加，球员全是业余的。比赛中场会表演贵州少数民族歌舞，奖品也非常接地气，有活鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊等。

今年5月开始的村超引发大量关注，连退役的英格兰著名球星麦克欧文也拍视频为村超打气 。

村超真的有这么热吗？这种乡村业余足球的魅力在哪里？榕江村超的成功又能给我们什么启示。

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和《联合早报》重庆特派员王纬温精彩分享。

精彩片段

主持人韩咏红：中国在疫后的经济复苏，现在面对动能不足的问题，后劲不足。但是在经济有一点低迷，消费不振的情况底下我们如果仔细去看中国的个别的地方，包括贵州的榕江县、台江县，山东的淄博，我们就会发现中国底层还是有很多活力，还是有一些很有趣的现象。他们从下到上的那种能量，一发出来很惊人。

《联合早报》重庆特派员王纬温：令人印象最深刻的是点球大战。双方的主罚球员都非常冷静......就好像现场的那个评论员还说了一句我们国足该向村超学一学。

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