蓝营县议长促郭柯合 不挺郭台铭独立参选

为挺鸿海集团创办人郭台铭而退党的彰化县议长谢典林星期一（8月8日）公开反对郭台铭独立参选，期待他与民众党参选人柯文哲合作以提高胜算。但民众党明确排除“郭柯配”，郭台铭则没正面回应，只强调团结主流民意，让执政党下台。

谢典林7月31日在脸书宣布退出国民党，准备协助酝酿以无党籍身份参选总统的郭台铭。他是第二名退党的挺郭地方议会议长。

郭台铭星期天刚结束九天访美行程返台，他在出发前宣布要推进“主流民意大联盟”，指六成民意期待实现政党轮替，要和平不要战争。

执政民进党总统参选人赖清德持续以35%左右的民调支持度领先，在野阵营三方的柯文哲、郭台铭和国民党参选人侯友宜，仍在各自努力拉高民调，营造对自身有利的形势。

郭台铭因捐赠BNT辉瑞疫苗，获得不少民众感戴。他原希望代表国民党参选，5月17日确定无法获得国民党征召后，在脸书宣告“我将信守承诺会尽最大努力支持侯（友宜）市长胜选”，随后侯友宜民调不振，郭台铭迅速重振旗鼓，多次表示参选到底，在面对诚信质疑时则以“民意永远大于党意”回应。

谢典林星期二上午接受电台专访时说，如果郭台铭与侯友宜和柯文哲合作，三方共推一组正副总统参选人“是最好的局”，但目前国民党没有弹性，只想当总统拒当副手，因此他寄望郭柯能合作。

谢典林认为，郭台铭与柯文哲的协调弹性比较大。他声称郭柯幕僚已在国民党7月23日全代会确定提名侯友宜的隔天，就恢复接触谈合作。他认为只要能胜选，就符合选民期待，至于谁正谁副由他们自己协调。

不过，他也直言，若郭台铭宣布独立参选、让整合破局，等于让赖清德“躺着当选”，县市议长们“绝对不会参加”，他到时也不会去帮郭台铭。

柯文哲竞选办公室发言人陈智菡星期二回应媒体询问时公布民众党内参民调，称赖清德与柯文哲支持度都超过三成，侯友宜则不到两成。她称柯文哲参选总统毫无悬念，并透露柯文哲已在内部会议明确指示，希望幕僚向郭办表达，双方有很多团结的可能，但不包括“郭柯配”的选项。

郭台铭星期二下午配合台湾父亲节推出《郭爸爸给年轻人的30则备忘录》新书，在台北诚品信义店受访时没正面回应独立参选的话题，只强调要团结所有主流大民意，换掉执政不利的执政党，为台湾带来新希望。

郭台铭参选暖身动作不停，星期三将到屏东办万人造势，8月17日参加挺郭誓师大会。一般评估他很可能在8月23日“八二三”炮战65周年于金门宣布参选，并在9月17日公民联署登记截止前启动百万人联署，垫高参选气势和谈判筹码，“以战逼和”主导在野整合。