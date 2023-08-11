李总理和黄循财分别会见王毅 李总理：有信心新中合作会继续取得进展

李显龙总理和副总理兼财政部长黄循财，星期五（8月11日）分别会见到访我国的中共中央政治局委员、中国外交部长王毅。李总理和王毅重申了新中长久和实质的关系；黄循财在会面中表示，原则上支持中国加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的意愿。

王毅也是中共中央外事工作委员会办公室主任，他星期四抵达我国进行为期两天的访问。

李总理星期五晚在个人脸书发帖写道，很高兴与王毅见面，两人上一次见面是今年3月在北京。

李总理3月访华，会见多名中国新一届国家机构领导人；期间，新中关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。

李总理写道，新加坡和中国有着“长久和多方面”的关系，新中关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”，体现了两国对未来双边关系发展的愿景。

李总理说：“我有信心我们的合作会继续取得进展，造福两国和区域。”

根据我国外交部文告，李总理和王毅重申了新中长久和实质的关系。双方还讨论了如何扩大和加强有利于两国和区域的合作。王毅向李总理介绍了中国外交政策的最新重点。

李总理也表示，乐见中国继续参与亚细安，期待亚细安与中国加强合作。双方还重申建设一个开放、和平和包容的区域的重要性。

根据中国外交部发布的消息，王毅在与李总理会面时表示，相信中新关系将在两国领导人战略引领下，继续走在中国同周边国家关系的前列。

副总理兼财政部长黄循财（右）星期五（8月11日）上午在财政部与中共政治局委员、中国外交部长王毅会面。（海峡时报）

黄循财和王毅星期五在财政部会面，两人盘点了以苏州、天津、重庆三个政府间项目，以及新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）等制度化平台为支撑的双边合作，取得的良好进展。双方也期待以今年中新天津生态城15周年为契机，刷新双边合作。

我国外交部文告说，黄循财将于今年下半年再度访华，与中国副总理丁薛祥共同主持第19届JCBC会议，两国将乘着积极的势头，进一步拓展在贸易与投资、金融与资本市场、互联互通，以及数码和绿色经济等领域的合作。

黄循财也表示，原则上支持中国加入CPTPP的意愿，这将要求中国遵守CPTPP的高标准规则和全面市场准入承诺。中国得与所有CPTPP成员在协商的基础上达成一致。黄循财也欢迎中国根据协议的规则和程序，申请加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）。

黄循财会见后在个人脸书发帖形容，新中关系“牢固和多方面”。他说：“中国今年初重新开放以来，我们的高层交往势头不断加强。期待强化与中国的联系，包括双边关系及亚细安区域的关系。”

据中国外交部消息，王毅在与黄循财会面时表示，中新关系保持稳定性和连续性，展现生机活力，发挥示范作用。他说：“我们愿同新方加强多边事务协调，展现中新关系新定位的丰富内涵。”

王毅是应外交部长维文医生的邀请访新。这是他7月26日重新出任中国外长后首次到访东南亚。王毅上一次访问新加坡是在2021年。

维文星期四在植物园设晚宴招待王毅。外交部文告说，两人重申了牢固的双边关系，回顾了两国多方面的合作。双方也期待继续努力增加两国商业和人员往来，并在可持续发展和数码经济等新兴领域释放新的增长机会。双方还就亚细安和中国关系，以及其他区域和国际课题进行了广泛交流。

王毅已结束新加坡行程，续程前往马来西亚和柬埔寨访问。