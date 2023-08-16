中国官方披露2016年颠覆政权案 分析：显示中国面对不稳定因素

中国国家安全部披露，云南一所学校的退休干部在2016年联络“境外敌对组织骨干成员”，密谋实施暴力行动，企图颠覆国家政权；国安部强调，案件侧面反映中国政治安全面临的敌情形势。

受访学者分析，官方时隔近七年才公布这起案件，显示中国目前面对一些不稳定因素，政府力图达到对内警告、对外宣示的效果。

中国国安部星期二（8月15日）发布题为《政治安全是国家安全的根本，必须把握“四大属性”》的文章，披露这起2016年的案件。

文章称，云南一所学校的肃姓退休干部，长期在网络上发表反动言论。他主动联络境外敌对组织骨干成员，策划从境外购买武器，在境内招募“敢死队”，密谋实施暴力行动，并将该行动命名为“中国班加西工程”，企图颠覆国家政权。

中国国安机关在该案还处于犯罪策划阶段时，将所有涉案人员抓捕归案。

国安部未说明“中国班加西工程”的具体内容，但行动名称可能隐射2012年的班加西事件；当时利比亚城市班加西的美国领事馆遭武装分子袭击，造成美国驻利比亚大使和另外三名美国人死亡。

文章指出，这起案件从侧面反映中国政治安全面临的敌情形势。文中也强调，政治安全直接关系政权安危、制度存亡，是一个国家最根本的需求和生存发展的基础，离开了政治安全，国家安全就无从谈起。

文章举香港2014年占中运动、2016年旺角暴乱，以及2019年的反修例风波为例称：“长期以来，各种敌对势力一直企图在我国制造‘颜色革命’，妄图颠覆中国共产党领导和我国社会主义制度，这是我国政治安全面临的现实危险和长久危害。”

在中美博弈持续升温的背景下，去年的中共二十大报告首次把国家安全方面的内容单独成章，显示维护国家安全是中共重中之重的大政方针。中共总书记习近平今年5月也在二十届中央国家安全委员会第一次会议强调，要深刻认识国家安全面临的复杂严峻形势。

中国《反间谍法》今年7月施行后，官方密集造势。国安部8月1日和2日连续发布题为《反间防谍需要全社会动员》和《依法惩治间谍行为与尊重保障人权并重》的文章，提出要增强全民反间谍安全防范意识和国家安全素养。

过去两周里，国安部至少披露了三起间谍相关案件。

有观点认为，官方时隔近七年才揭露云南这起案件，可能显示目前中共体制内或退休干部中，出现较多对体制不满的声音。

台湾开南大学人文社会学院院长张执中接受《联合早报》访问时说，北京接连公布涉及外部势力的案件，主要目的是对内警告、对外宣示；让外界了解北京对外部势力是有所准备的。官方也寻求通过这些案例，印证习近平对于国家安全面临的复杂严峻形势的判断。

张执中指出，“去年的四通桥事件和白纸运动，以及这起涉及退休干部的案件，从侧面显示中国内部存在不稳定的因素，涉及的族群来自不同阶层和背景。”