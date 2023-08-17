美媒：中国在西沙中建岛建造飞机跑道

（华盛顿讯）美国网站报道，卫星影像显示，中国近几个星期来，在南中国海实质控制的中建岛上兴建飞机跑道。中建岛位于具主权争议的西沙群岛，距离越南最近，越南也声称拥有中建岛主权。

美国“动力”（The Drive）网站8月15日报道，虽然跑道工程仍处初步阶段，但进展快速。报道称，从美国商业卫星公司星球实验室提供的卫星影像判断，工程是几个星期前才开始。

卫星影像也显示，除跑道外，还有一处包括水泥厂在内的庞大新工作区，这都在上个月内冒出。中建岛先前除了装有两个雷达护罩，还有几面中国国旗的观测站，以及一个小港和直升机停机坪。

新建跑道相当短窄，目前长约2000英尺（约610公尺），宽约45英尺（约14公尺）。分析认为，这可能是用来部署短场起降（STOL）固定翼军机，同时还能容纳直升机，这将大幅改善西沙群岛最西部有人居住区的后勤。

据报道，跑道最可能的用途是部署中空、中/长航时型无人机。分析认为，跑道还可能近一步扩建，但除非扩建中建岛，否则无法超过3100英尺（约945公尺）。

中建岛是西沙群岛最南端的岛屿，距离西沙群岛的永兴岛178公里。报道说，无论新扩建物的长期计划是什么，中建岛具有重要的战略地位，基础设施进一步发展具有重大意义。永兴岛就是个先例。报道说，中国先前在永兴岛上上建造设施，后来成了长程轰炸机等解放军战机部署的前进作战基地。

报道也说，虽然中建岛上的跑道远比永兴岛上近9000英尺（约2743公尺）的跑道小，但从建设规模看来，它很可能成为重要的前哨基地。

据台湾媒体发自河内的报道，越南外交部发言人范秋姮17日在例行记者会说，越南正在查证相关信息。她称，越南一贯立场是未经越南许可在西沙群岛进行的所有活动都侵犯越南对该群岛的主权，并使情况复杂化，不利于南中国海的和平、稳定、秩序、安全、航空和航行安全与自由。