李强召开国务院全会未宣布新刺激措施 陆港股市受累下跌

中国宏观经济近期持续面临多重压力之际，国务院总理李强星期三（8月16日）强调中国经济运行总体向好，要求着力扩大国内需求，继续拓展扩消费，但未宣布新一轮刺激措施，市场信心未受提振。香港股市星期四（8月17日）受累下跌，一度触及年内新低，迈向技术性熊市。

李强星期三在北京主持召开国务院全体会议，对做好下一步经济工作进行再部署，确保完成全年目标任务。

新华社发布的照片显示，丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中等四名副总理出席。五名国务委员中的公安部长王小洪、国务院秘书长吴政隆、谌贻琴也出席了会议；本周出访俄罗斯和白罗斯的国防部长李尚福，以及被免去外长职务的秦刚则缺席。

李强在会上承诺，通过“精准有力实施宏观调控，强化各类政策协调配合”来实现全年经济目标。

李强并要求着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费，调动民间投资积极性；着力深化改革扩大开放，深入实施新一轮国企改革，优化民企发展环境，更大力度吸引和利用外资。

不过，市场未受李强的讲话提振，反映中概股在美表现的纳斯达克金龙中国指数星期三下跌1.6％，为九个交易日中的第八次下跌。

香港恒生指数星期四最多曾下跌逾2.3％；沪深300指数也一度下跌0.9％，将7月中共政治局会议以来的涨幅全数回吐。

中泰国际报告指出，中国近期经济修复动能放缓，导致港股短期难以吸引增量资金流入，投资者信心不足。

国务院星期三会议召开之际，正值中国面临的经济问题加剧。本周公布的7月宏观数据显示，中国消费支出增长疲软、投资下滑、失业率上升。中国央行星期二已意外降息，创三年来最大降幅，以促进复苏步伐加快。

中国头部房企、在建项目数量四倍于中国恒大的碧桂园可能违约，也进一步动摇中国市场整体情绪。彭博社星期四引述消息人士披露，中国影子银行巨头中植企业集团正计划债务重组，是最新一家可能面临破产的金融巨头，引发房地产危机可能蔓延的担忧。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》采访时研判，中国政府目前看起来并不愿意“走老路”，并更倾向于利用这场经济危机，倒逼国内产业转型升级。

傅方剑分析，中国国内目前不同行业面临冰火两重天的现象，房地产面临寒冬之际，电动车却发展蓬勃。他预期，刺激政策将向这类高科技产业倾斜，中国政府“愿意扶持的产业，政策会越来越放松，比如新能源、平台经济等”。

房市、企业和居民信心低迷之际，部分舆论呼吁以更高强度的措施应对。央行顾问蔡昉认为，现在最紧迫的目标是刺激居民消费，需动用所有渠道把钱发到居民腰包里。

中共中央党校机关报《学习时报》星期三则引述官方智库研究员陈龙认为，政府应解决好住房、养老、育儿、医疗等制约消费需求的问题，提升居民消费意愿和能力。

傅方剑预期，未来半年官方可能会出台包括补贴等更多政策，鼓励民众购买新能源车，包括可能让“新能源车下乡”。中国政府还可能针对中低收入阶层发放消费券，释放受到压抑的消费意愿。

陈龙认为，中国在扩大内需上仍有财政政策空间，不该担心地方债问题，因政府仍可通过为投资提供融资来增加支持。

傅方剑分析，中国各地目前负债累累，与房地产行业萧条息息相关，地方政府无法继续卖地创收。他认为，中国应考虑通过对居民首套房以外的房产收税，在均贫富的同时，也为地方政府从存量上创造新的收入。