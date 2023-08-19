中国恢复15天免签 徐芳达：交通部将推动增加新中直飞航班

新加坡公民入境中国15天免签政策恢复后，两国间的直飞航班将加快恢复，新加坡代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达说，交通部将与中国相关部门合作推动这项工作，促进两国人员往来。

中国从7月26日起，恢复疫情期间暂停的新加坡公民15天免签入境政策。中共政治局委员、中国外长王毅上周访问新加坡时，双方也确认加快全面恢复两国间的直飞航班。

正在中国访问的徐芳达星期六（8月19日）在北京出席中国新加坡商会国庆晚宴时说，交通部会促进和鼓励新中之间开通更多直航班机，并同中国相关部门合作探讨如何进行。

他说：“这些措施必定会促进更多面对面接触，加强新加坡与中国的全方位伙伴关系。”

根据全球旅游数据和分析公司OAG Aviation Worldwide统计，7月从中国大陆飞往新加坡的民航班机座位数量，已恢复至2019年7月水平的73.5％。

这是徐芳达在疫后首次访华。他指出，新中双边关系在长时间的疫情下展现出韧性，今年初以来，双方也恢复了定期高层互访。

李显龙总理今年3月访华，新中把双边关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。

徐芳达说，中国对很多新加坡企业来说，仍是充满机遇、有吸引力的市场。“在全球经济环境不确定性增加，各经济体面临许多挑战的情况下，两国仍能够在彼此原有的坚实基础上，走出疫情、变得更强健。”

徐芳达认为，新中可通过扩大和深化贸易投资、创新、数码和绿色经济等领域的合作，实现上述目标。

新加坡与中国的八个省级经贸理事会在疫后逐步恢复实体会议。新加坡—浙江经贸理事会8月15日在新加坡举行了第17次会议。

徐芳达也指出，政府提供一个稳定和亲商环境很重要，这会提振本地和国际企业信心，它们就会继续投资和扩大业务。

“这对提振信心和消费开支、发展经济和创造就业都至关重要；对于应对气候变化和人口老龄化等长期挑战，也至关重要。”

徐芳达是新加坡—山东经贸理事会新方联合主席，该理事会将在今年晚些时候召开会议。徐芳达这次也将访问山东，与当地主要官员会面，并参访在山东的新加坡企业。

超过600人出席了中国新加坡商会的国庆晚宴。徐芳达在现场致辞时也说，海外新加坡人过去几年在冠病大流行期间，建立了牢固的社群，团结起来守望相助。

他说：“这就是新加坡精神，它让我们更强大、更团结，并充满信心地面向未来。”