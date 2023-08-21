分析：美日韩对华态度有落差 考验领导人峰会合作成效

台湾学者分析认为，这次美日韩领导人峰会关切台海安全，加大对北京施压，合作趋向制度化，或许能确保北京犯台时，能提供更迅速的集体回应。但美日韩对印太合作，以及如何回应中国的扩张仍有不同考量，也考验三方合作的实际成效。

美国总统拜登、日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦上星期五（8月18日）在美国戴维营举行峰会，对俄乌战争、台海与南中国海，以及朝鲜核武威胁等课题提出关切，并在联合声明中强烈谴责中国在南中国海的“危险和侵略行为”，进一步加大对中国施压。

峰会还宣布成立三边工作小组因应朝鲜核威胁，以及定期进行多领域三方军事演习。美日韩也将持续在经济安全与科技领域、确保供应链韧性安全等领域进行合作，并将建立共享情报的新热线。同时，计划未来每年举行三国领导人级别会议。

台湾智库副执行长董思齐星期一（8月21日）在台北出席国策研究院举办的座谈会时指出，美日韩去年11 月在柬埔寨金边会晤时，宣布建立经济安全对话机制，就已被解读为愿意在经济安全与军事领域合作遏制中国，这次峰会则进一步落实制度化合作。

董思齐指出，过去日韩政治矛盾被视为中国对美日韩同盟关系的突破口；韩国总统尹锡悦上任后，因朝鲜核导弹危机急剧升级，决定努力加强推动韩美日安全合作，同时透过韩日关系正常化之下的“元首穿梭外交”，让这次美日韩的三方合作机制获得制度化的机会。

他也认为，这次峰会是美日韩发展新三边关系的第一步，美国也得以补强印太地区最重要的战略缺口。

在台湾副总统赖清德过境美国、美日韩领导人峰会后，台湾国策研究院8月21日举办座谈会，分析上述事件对区域情势的影响。左起为台湾智库副执行长董思齐、国策研究院副院长郭育仁、台湾师范大学政治学研究所教授范世平、台湾中山大学中国与亚太区域研究所助理教授蔡书玮、台湾智库咨询委员董立文。 （缪宗翰摄）

台湾师范大学政治学研究所教授范世平则提到，这次峰会将使得“印太小北约”逐渐成形，特别是在拜登的斡旋下，日、韩两国能够捐弃历史成见的共同合作，实属难能可贵。他认为，未来如果结合印度、澳大利亚与新西兰，将形成整体的防卫力量。

除此之外，这次美日韩领导人峰会后，也联合发表《戴维营精神》、《戴维营原则》与《协商承诺》等三份文件。文件提到，台海和平稳定作为国际社会安全与繁荣不可或缺要素的重要性，并且呼吁和平解决两岸问题。

三国领导人也承诺，将迅速进行三边沟通管道，以便对区域出现紧急问题时能够迅速协调并共同应对。

董思齐说，从上述三份文件来看，美日韩正在东亚区域间强化应对中国的机制与力道，台海和平也被视为其中之一的焦点。

他认为，强化后的美日韩合作机制，或将确保北京未来若有侵台行为时，三方能提供更迅速的集体回应。

但董思齐提到，目前美日韩领导人期待的，是一个不会因国内政权轮替而有所改变的三方合作机制。

他指出，韩国国内对韩日历史问题与日本核废水排放仍有很大的抗争声音。此外，在国会中面临朝小野大的尹锡悦政府，若无法在明年4月的国会选举中，带领执政党获得胜利，后续势必将影响到美日韩峰会的成效与预期效应。

台湾中山大学亚太所助理教授蔡书玮也认为，美日韩对于朝鲜问题相对来说共识高，但对于印太合作以及如何回应中国的扩张则有不同的考量。此次峰会长期来看是否真能制度化、提升到某种正式的三边同盟合作关系仍需持续观察。