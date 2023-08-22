【东谈西论】中国房地产陷入长痛僵局



中国房地产巨头碧桂园，在本月初未能按时支付 2250万美元的债息，震惊四座，陷入违约边缘。此外，恒大集团也在美国申请破产保护，负债率是 2.4万亿人民币。

中国大型房地产企业接二连三陷入债务危机，这到底是怎么回事？

谁会成为下个倒下的房地产公司？

中国的房地产是否在酝酿一场中国版的 “雷曼兄弟” 危机？

这期的早报播客《东谈西论》，听《联合早报》副总编辑韩咏红和新加坡经济学者、原新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授陈抗详细解析。

精彩片段

原新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授陈抗：我一直相信中国不会有什么泡沫破灭，不会有什么金融危机，不会像突然间哪一天醒过来。哎呀，突然间什么事情发生了，然后就出大问题，他不会。它一定是一个慢慢慢慢这个渐进的过程，因为他有控制, 这个政府手中有这个行政手段控制, 像 2015年的时候，当时说是股灾，股灾最后解决的方法就是不允许人家卖股票…… 这个过程挺漫长的，而且是相当痛苦的。

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