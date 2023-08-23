习近平吁让更多国家加入金砖大家庭 学者：金砖扩员非一蹴可及

中国国家主席习近平在金砖峰会上提出，金砖国家要推动全球治理变革朝着更加公正合理的方向发展，他并呼吁让“更多国家加入到金砖大家庭” 。不过，习近平前一天罕见缺席金砖国家工商论坛，引发外界关注。

据央视新闻报道，习近平星期三（8月23日）在南非约翰内斯堡出席金砖国家领导人会晤时指出，金砖合作正处于承前启后、继往开来的关键阶段；要加强各领域合作，推进高质量伙伴关系，推动全球治理变革朝着更加公正合理的方向发展。

他说，金砖国家要做发展振兴道路上的同行者，反对“脱钩断链”、经济胁迫；要聚焦务实合作，特别是数字经济、绿色发展、供应链等领域，促进经贸和财金领域往来与交流。

为此，中国将设立“中国—金砖国家新时代科创孵化园”，为科技创新成果转化提供支撑；并将探索建立“金砖国家全球遥感卫星数据与应用合作平台”，为各国农业、生态、减灾等领域发展提供数据支持。

接着，习近平话锋一转，指当前冷战思维阴魂不散，地缘政治形势严峻。 他称，乌克兰危机走到今天这一步“有错综复杂的成因”，“当务之急是劝和促谈，推动缓和止战、实现和平，决不能‘拱火浇油’、让局势恶化下去”。

他呼吁金砖国家在涉及彼此核心利益问题上相互支持，就重大国际和地区问题加强协调；要积极斡旋热点问题，推动政治解决，给热点问题降温去火。

习近平还提出，加强全球治理是国际社会共享发展机遇、应对全球性挑战的正确选择；国际规则要依据联合国宪章宗旨和原则，“不能谁的胳膊粗、嗓门大，谁就说了算；更不能拉帮结伙，把自己的‘家法帮规’包装成国际规则”。

他也提到，要充分发挥新开发银行的作用，推动国际金融货币体系改革，提升发展中国家的代表性和发言权。

关于金砖扩员一事，习近平说，要秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，让更多国家加入到金砖大家庭，集众智、汇群力，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

除了俄国总统普京外，（左起）巴西总统卢拉、中国国家主席习近平、南非总统拉马福萨与印度总理莫迪，都亲自出席这次在南非举办的金砖峰会。俄国外长拉夫罗夫则代表俄罗斯与会。（法新社）

金砖国家目前由巴西、俄罗斯、印度、中国、南非等五国组成，但有20多个国家表示有意愿加入。虽然中国与南非、俄罗斯都支持金砖扩员，但印度与巴西一直持保留态度。

台湾政治大学国际关系研究中心兼任研究员严震生接受《联合早报》采访时指出，中国正极力主张与发展中国家站在同一阵线，且力促金砖扩员。但他推断，金砖扩员不太可能一蹴可及，这次峰会最多只能让部分国家加入金砖机制。

习近平于当地时间星期一（8月21日）晚间抵达南非进行国事访问，并出席金砖国家领导人峰会与中非领导人对话会，预计星期四（8月24日）返回北京。

他星期二（8月22日）与南非总统拉马福萨举行会谈后，罕见地缺席了金砖国家领导人共同参加的工商论坛闭幕式，改由中国商务部长王文涛代为宣读讲稿。

除了以视频方式致词的俄国总统普京之外，南非总统拉马福萨、巴西总统卢拉、印度总理莫迪均亲自与会。习近平的缺席一度引发外界关注。

在南非参加金砖国家峰会的中国国家主席习近平，星期二（8月22日）罕见缺席金砖国家领导人共同参加的工商论坛，改由中国商务部长王文涛（图）代为宣读讲稿。（法新社）

不过，据彭博社报道，习近平在几个小时后仍与上述国家领导人，以及俄国外长拉夫罗夫共进晚餐。

对此，严震生认为，元首外事行程安排紧促，且活动时间长，相当考验体能；习近平毕竟已70岁，或许考虑体力负荷，才会有此安排。