环时批日本转移国际视线 假装“反日情绪”受害者

（北京综合讯）中国官媒批评日本放出大量虚假信息，在核废水问题上转移国际视线，并制造“日本正遭受中国反日情绪伤害”的假象。

中国官媒《环球时报》星期一（8月28日）晚上发布题为《社评：日本正采取卑劣手段对中国倒打一耙》的文章，称“日本已放弃与中国进行理性沟通的努力，转而向中国泼脏水、倒打一耙”。

文章指日本的舆论行动“呈现出清晰的有组织性”，并分析称，日本通过“炒作个别消息”，如刻意突出报道骚扰电话问题，以“制造出日本遭受中国反日情绪伤害的假象”，使其“从加害者伪装成受害者”。

日媒此前报道，福岛开始将经处理的核废水排放入海后，日本东北地区观光景点遭到来自中国的电话骚扰，在中国的一些日本人学校也遭人投掷石头和鸡蛋。

文章指责日本“污蔑”中国反对日本核废水排海“是出于地缘政治”目的。另外，中国的环境问题受到攻击，与福岛核废水“混为一谈”，也被文章视为“给日本排海洗地”。

文章称，日本在“刻意激化日本社会的反华情绪以及中日两国民众的对立情绪”，并强调中国坚决反对核废水水排海，但“不存在对日本国民的敌意”。

相关词条在星期二（29日）登上微博热搜，引起不少中国网民留言表达不满。有网民赞同文章观点，称“危害全球的始作俑者，却伪装成受害者”“日本一边对外宣传是个爱环保的国家，一边虚伪的破坏生态环境”；也有网民关注舆论风向“自己的媒体也加大宣传啊，不光是日本长着嘴”；另一些网民则认为日本的“全部食品都应该禁止”。

中国外交部发言人汪文斌在星期二的例行记者会上说，当前局面的根源所在是日本政府“无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核事故污染水排海”。

汪文斌称，日方要做的是立即纠正错误，停止核废水排海，而不是相反。