雷蒙多见李强重申不愿脱钩 盼合作解决全球关注问题

美国商务部长雷蒙多星期二（8月29日）与中国国务院总理李强、副总理何立峰会面时，重申了希望加强合作，以及美国会把国家安全放在首位，但不寻求与中国脱钩等。

受访学者分析，中美恢复经贸沟通机制确实有助减少误判，但美国以国安为优先的考量，与中国对合作的认知有所落差。

综合彭博社、中国央视新闻报道，雷蒙多星期二下午在北京人民大会堂拜会李强。她呼吁两国共同努力解决气候变化、人工智能和芬太尼成瘾等全球关注的问题，并且重申美国不寻求与中国经济脱钩。

李强则对雷蒙多说，希望美方与中方一道努力，拿出更多务实、有益行动，把中美关系维护好、发展好。

他也提到，中美经贸关系的本质是互利共赢。中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希望美方同中方相向而行。

在此之前，雷蒙多也与负责金融、工业、交通、科技等工作的何立峰举行会谈。

她在公开谈话环节同样提到，美国会把国家安全放在首位，但不会寻求与中国脱钩。她并强调，美中负责任地管理商业关系，对两国乃至整个世界都至关重要。

据新华社报道，双方会晤期间，中国也表达对美国301关税、对华出口管制、双向投资限制等措施的关切。

当天稍早，雷蒙多与中国文化和旅游部部长胡和平会面后，双方同意于明年（2024年）上半年在中国举办第14届中美旅游高层对话。这项会议上一次是于2019年在美国西雅图举行。

美国商务部在一份声明中表示，此举旨在进一步恢复和发展两国之间的旅游合作。

国际媒体此前普遍解读，雷蒙多此行希望促进中美双方的商业联系、旅游业往来，并促成中国购买波音737MAX客机。

雷蒙多星期一和中国商务部长王文涛举行四个小时的对话，期间对关税、企业制裁、出口限制等课题进行讨论。会后，双方都形容彼此进行了坦诚的沟通。

双方同意成立一个由两国副部长级和司局级政府官员组成的工作小组，并有企业代表参加，以寻求解决具体商业问题的办法。工作组将每年举行两次副部长级会议。两位部长同意经常性沟通，每年至少会见一次。

此外，双方还启动了出口管制信息交流机制，作为解释各自出口管制制度和改善沟通的机制，按照各自法律，就出口管制信息进行交流。双方也同意两国专家将就强化行政许可过程中的商业秘密，和保密商务信息保护问题进行技术磋商。

据路透社、法新社报道，这次建立的出口管制信息交流机制，星期二也在中国商务部召开首次会议。由负责出口执法的美国商务部助理部长阿克塞尔罗德（Matthew Axelrod）主持。

台湾国防安全研究院国家安全研究所副研究员林雅铃接受《联合早报》采访时分析，中美都面临提振经济的压力，才促成这次会谈，得以恢复若干项沟通机制，有助两国降低误判。

但她认为，雷蒙多强调把国家安全放在首位，维持拜登政府一贯在关键领域“小院高墙”的对华防堵基调，这与北京对合作的认知存有落差，因此即便恢复沟通机制，短期内也难有具体成效。

雷蒙多在星期二稍晚前往中国经济重镇上海，星期三将参观由美国华特迪士尼公司和中国国有企业申迪集团合资建造、营运的上海迪士尼乐园，之后将结束访华行程。