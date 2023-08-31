美批准通过主权国家项目对台军援 中国：将采必要反制

美国拜登政府首次批准通过适用于主权国家的外国军事融资（Foreign Military Financing，简称FMF）计划 ，提供台湾8000万美元（1.0815亿新元）的军事援助。中国外交部、国防部相继表示坚决反对，并指将采取一切必要措施反制。

据美国之音、路透社报道，美国国务院星期三（8月30日）正式知会国会，打算通过FMF计划，提供台湾8000万美元军事援助资金。

美国国务院一名官员也证实了上述知会，并表示向台湾提供FMF援助的决定，不代表美国政策有任何变化。

FMF是美国国务院管理的最大军事援助账户，通常保留用于援助主权独立国家，购买美国国防装备和军事训练。

获美国国会两党议员支持的《强化台湾韧性法》，被纳入2023财年《国防授权法》在参众两院通过后，拜登去年12月将其签署成法。该法案授权美国通过FMF项目，在五年内向台湾提供100亿美元无偿军援，每年最多可达20亿美元。

美国众议院外交事务委员会共和党主席麦考尔星期三发出声明，对拜登政府提供台湾FMF表示赞赏，并指这进一步落实跨党派的《强化台湾韧性法》。

至于军援的项目，美国国务院给国会的通知中并未说明，具体提供哪些军事装备或系统，仅提到将通过协同联合防御能力，以及增强海域意识和海上安全能力来加强台湾的自卫能力。

但可能涵盖的项目包括：防空与海岸防卫系统、装甲车、步兵战车、无人机、弹道导弹、网络防御与先进通信设备；防护用具、一系列小中重型武器系统、弹药、装甲与步兵战车等也可能包含在内。

此外，FMF也可能用来支持台湾军队的训练。

对于这项军援，台湾国防部表示感谢，但未对援助细节置评，仅称美国已根据现有政策和法律，帮助加强台湾的作战能力。

中国外交部发言人汪文斌星期四（8月31日）应询时，表示美方此举严重违反一中原则和中美三个联合公报，中方对此强烈不满，坚决反对。

中国国防部发言人吴谦同日则回应说，美对台军援军售，养肥的只是美军工复合体，损害的却是台湾同胞的安全与福祉。对此，解放军将一如既往采取一切必要措施予以坚决反制。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》采访时指出，FMF资金传统上是授予主权国家的，现在扩大到台湾，这可能是美国首次直接且严重地违反自身“一个中国政策” ，具有非常重要的法律和政治意义。

他认为，美国的“边缘政策”（brinkmanship）发挥到了非同寻常的程度；也可预期解放军将在台湾周边进行新一轮军事行动，“既是威慑也是备战”。

台湾大学政治学系教授张登及受访时则说，美国选择FMF应有特殊考虑，例如可以满足国会与共和党希望从法律面进一步升级台美关系的期待，呼应台美两军合作逐渐公开化的趋势。

他认为，这些都符合拜登政府当前以攻势回应中国崛起的大战略。