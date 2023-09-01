中美军事高层罕见恢复直接接触 学者：两军展现更迫切意愿避免误判

中国和美国国防部分别证实，两军高层8月中曾在斐济举行的防长会议上沟通交流，这是公开报道中两军高层今年首次线下交流。受访学者研判，这次罕见的直接接触，表明两国关系近期趋缓之际，两军有更迫切的意愿避免误判、管控风险。

中国国防部发言人吴谦星期四（8月31日）在例行记者会上说，中共中央军委联合参谋部副参谋长徐起零上将8月12日至18日率团赴斐济，期间出席印太国防军司令会议，与美国等多国代表进行沟通交流。

美国五角大楼同日也说，美军印太司令部司令、海军上将阿奎利诺（John Aquilino）在8月14至16日举行的会议中，与一名中国高级官员举行会议。

尽管两国国防部均未透露更多细节，但双方公布的信息显示，徐起零与阿奎利诺很可能在斐济进行了会谈。

美国时任众议院议长佩洛西去年8月访台后，中国暂停与美国的军事交流。今年2月的中国气球进入美国领空事件，进一步阻碍了中美两军高层重建交流。

之后，美国曾提议美国防长奥斯汀与中国防长李尚福今年6月在新加坡举行的香格里拉对话会期间会晤，但被中国拒绝。中国则要求美国解除2018年以来对李尚福实施的制裁措施。

吴谦星期四强调，中美两军交往并非处于中断状态，双方通过军事外交渠道保持着坦诚有效的沟通。

五角大楼发言人莱德则说，他希望阿奎利诺此次会议会成为与中国定期对话的一部分：“我们将始终保持沟通渠道畅通，特别是当两大军队在同一地区活动时。”

北京大学国际关系学院教授、美国研究中心主任王勇接受《联合早报》采访时分析，中美近期通过不同方式相互释放一些善意，美国高官近期也不断访华，对稳定中美关系和增加双边互信起到“不小的作用”。

王勇研判，在美国还未解除对李尚福的制裁时，中美两军高层就进行了直接接触，表明两国紧张关系正进一步解冻。

国际军事与外交专家、上海政法学院教授倪乐雄受访时评估，中美目前在美国制裁李尚福一事上僵持不下，双方表现强硬并且都不愿让步，但又有实际事项须相互通报协商，因此“目前才采取降级进行沟通的办法，谁也不伤面子”。

但倪乐雄认为，中美军方高层再次面对面沟通交流，并不意味着彼此间紧张关系已开始解冻，双方是为了增设护栏、规范竞争，避免本区域爆发战争。

他说：“在李尚福事件上谁都不肯让步的情况下，通过（中美防长）下一级的渠道见面，至少说明双方国内目前都有很多让他们焦头烂额的事情，都没准备好要动手。”

倪乐雄评估，对话能在一定程度上稳定中美军事紧张，“对双方情绪抑制有作用”，但不会影响两国各自在区域中的战略大局，包括在台海备战。

王勇分析，中美军事对话被冻结，对双方都没有好处，两军目前海空接触越来越多，擦枪走火的风险也越来越高。为避免误判，恢复两军对话交流因此变得非常迫切。

王勇研判，美国取消对李尚福的制裁“条件越来越成熟”，时间点甚至可能在中美元首今年11月会面之前。