习近平：扩大电信旅游等四大领域开放 分析指利好中国经济和外企 订户 赠送文章 订户专享 赠阅文章早报新添“赠阅文章”功能！凡早报VIP会员，每月可赠阅 5 篇订户专享文章。 了解更多 刘柳发布 / 发布 / 2023年9月2日 10:44 PM 中国国家习近平星期六（9月2日）在2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞。 （新华社） 2023年中国国际服务贸易交易会 9月2日至6日在北京举行，聚焦“绿色低碳”主题，其中环境服务专题汇集众多中外企业，集中展示全球环境服务领域的最新成果和技术应用。图为服贸会展示的竹制脚踏车。（新华社）字体大小:小中大中国国家主席习近平星期六（9月2日）在中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）致辞时重申，将放宽服务业市场准入，并点名对电信、旅游、法律、职业考试等四大服务领域扩大对外开放，打造更加开放包容的发展环境。受访学者认为，上述四大领域的开放有利于刺激中国经济活力，促进人员国际间交流，也利好新加坡在内的多国外企，但外企普遍期待开放的金融和医疗服务则还需等待。习近平当天通过视频发表致辞说，中国将坚持推进高水平对外开放，愿同各国各方一道，以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，携手推动世界经济走上持续复苏轨道。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 习近平 李强 服务业 改革开放 超级台风“苏拉”吹袭粤港澳 造成至少一人死亡 台湾特稿：“台湾加一”助绘东南亚科技新版图