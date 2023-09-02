习近平：扩大电信旅游等四大领域开放 分析指利好中国经济和外企

中国国家主席习近平星期六（9月2日）在中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）致辞时重申，将放宽服务业市场准入，并点名对电信、旅游、法律、职业考试等四大服务领域扩大对外开放，打造更加开放包容的发展环境。

受访学者认为，上述四大领域的开放有利于刺激中国经济活力，促进人员国际间交流，也利好新加坡在内的多国外企，但外企普遍期待开放的金融和医疗服务则还需等待。

习近平当天通过视频发表致辞说，中国将坚持推进高水平对外开放，愿同各国各方一道，以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，携手推动世界经济走上持续复苏轨道。