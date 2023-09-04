专业机构拆机报告：华为新手机使用中芯7纳米制程芯片

（北京综合讯）彭博社引述专业机构拆解报告报道，华为最新旗舰手机Mate 60 Pro使用了由中芯国际制造的国产七纳米芯片，佐证了此前中国媒体的评测，显示中国芯片在美国技术封锁下取得初步突破。

彭博社委托半导体行业观察机构TechInsights拆解华为新手机，并在星期一（9月4日）报道称，拆解显示Mate 60 Pro所使用的新型麒麟9000s芯片，是由中芯国际制造，并采用了该公司最先进的七纳米芯片技术。

TechInsights副主席哈彻生（Dan Hutcheson）说，这对中国来说是相当重要的一个宣告，显示中芯的技术进步正在加速，并已经解决了七纳米良率的问题。

华为Mate60 Pro在8月29日低调开售，时间点卡在美国商务部长雷蒙多访华期间，引发市场格外关注。诸多数码博主进行拆机评测，称手机速度已经符合了5G标准、突破了美国对华为的芯片封锁。官媒《环球时报》也发文称，华为新机发售“足以证明美国的极限打压已经失败”。

彭博社指出，华为处在中美科技战的中心位置，此次的技术进步能给这场冲突重新定调。报道引用分析师的话称，这会极大推动中芯国际和中国半导体业。TechInsights报告发布后，中芯国际香港股价星期一（9月4日）上涨11% ，创下2021年1月以来的最大涨幅。

但TechInsights报告也指出，尚不能确定中芯和华为芯片开发的具体进展，比如是否能量产、对生产成本的控制如何等。

定价人民币6999元（1303新元）的Mate60 Pro，上线不到一小时售罄，也引发对供应能力的怀疑。

而且，Mate 60 Pro的所用处理器技术仍落后最新技术两代。美国的苹果手机目前采用的是四纳米芯片，而下周将推出的iPhone 15系列，据报将采用台积电制造的三纳米芯片。