陈杰豪：新渝共享信息通信领域发展机遇

我国国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪说，新渝之间有亲密的交情，新加坡在信息通信技术枢纽的领先地位，加上重庆正在发展科技生态系统，为两地在知识共享和共同成长提供了许多机遇。

中国国际智能产业博览会（智博会）星期一（9月4日）下午在重庆开幕。中国国家主席习近平致贺信，表示中国高度重视数字经济发展，愿同世界各国一道深化数字领域国际交流合作，推动智能产业创新发展，加快构建网络空间命运共同体。

作为中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合实施委员会（JIC）新方成员的陈杰豪，星期一出席智博会开幕并致辞。他在开幕前也为智博会新加坡展馆剪彩。

陈杰豪表示，联合创新发展资金（JIDF）体现了新渝对创造力和进步的共同承诺，为创新项目蓬勃发展提供必要的支持和资源。

由新渝官方共同设立、资金总额4000万元（人民币，下同，745万新元）的JIDF，在2019年8月智博会期间正式启动，用于支持新渝两地产业和经济发展的开拓性项目。

新加坡工程咨询公司Outlast科技和重庆大学共同开发的新能源电池管理项目，是获批JIDF资金支持的项目之一。陈杰豪指出，双方合作利用人工智能对锂电池进行评估并检测故障，该项创新可提高新能源汽车的效率和安全性。

今年智博会聚焦智能网联新能源汽车。陈杰豪说，重庆在汽车和电池制造方面具备优势，新渝未来将在新能源汽车领域有更多开辟新天地的合作机会。

中共重庆市委书记袁家军致辞时则表示，重庆将以智能网联新能源汽车为切入口和发力点，打造数字重庆，目标在2027年实现智能网联新能源汽车产销超过200万辆、总产值突破1万亿元。

作为智博会的分论坛，中新国际数字合作论坛先于星期一上午举行。新渝企业会上签署15份谅解备忘录，涉及科技、智慧城市、物流、医疗服务等合作领域。

由新加坡科技工商协会SGTech、重庆市大数据局等制定的《中新信息与通信市场准入指南》也在会上亮相，旨在帮助新加坡企业全方位了解中国西部市场。这份指南预计将在今年12月正式发布。

陈杰豪星期六抵达重庆访问四天，这是他今年二度到访山城。

他星期天上午到重庆江北国际机场，见证T3A航站楼国际名品商业街开业，以及“星空云廊Starry Galleria”品牌正式启用。星空云廊由樟宜机场国际和重庆机场集团合资的中新（重庆）机场商业管理公司推出，是为江北机场首创的机场商业管理品牌，以进一步丰富机场购物体验。

另据《重庆日报》报道，重庆市长胡衡华星期天会见陈杰豪时表示，重庆将同新加坡一道深化中新重庆项目合作，加强陆海新通道建设，为中新关系发展作出新贡献。

胡衡华表示，希望新渝围绕成渝地区双城经济圈建设，积极推动一批重大标志性项目落地，加强陆海新通道经贸、产业、金融、物流等交流合作，持续深化科技创新、教育、医疗健康等方面务实合作。