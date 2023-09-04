学者：中国将在政治等方面提供支持 以便将意大利挽留在“一带一路”

外界聚焦意大利是否退出“一带一路”倡议之际，中国外交部长王毅星期一（9月4日）会见访华的意大利副总理兼外交部长塔亚尼，坦言中意关系不免受地缘冲突加剧等因素影响，并呼吁两国“互尊互信，开放合作，平等对话”。

受访学者研判，中国将在政治和融资等方面提供支持，以便将意大利挽留在“一带一路”，但意大利的最终决定还是取决于国内政治因素。

塔亚尼上星期天（3日）起对中国展开为期三天的访问。根据此前公布的日程，他访华期间将与王毅共同出席中意政府委员会第11次联席会议。

截至星期一晚上10时，中国外交部尚未发布王毅会见塔亚尼的消息。凤凰卫视的新闻画面显示，王毅当天在钓鱼台国宾馆会见塔亚尼。他说，近20年来，中意关系为中欧关系发展和世界和平稳定发挥积极作用。

王毅在会谈中强调，当今世界面临多重挑战，地缘冲突加剧，经济复苏乏力，冷战思维回潮，中意关系也不免受到影响和干扰。“我们应该坚持互尊互信，开放合作，平等对话的正确相处之道。”

塔亚尼在社交媒体X（前称推特）的贴文显示，他在访华首日到西什库天主堂做弥撒；随后参观16世纪意大利传教士利玛窦位于北京的墓碑，并与在华意大利企业家和高管会面。

塔亚尼星期一与王毅会面前，先与中国商务部长王文涛会晤。他在X写道，中国有超过1600家意大利企业，两国贸易往来不断增长。“中国是我们在亚洲的首要合作伙伴。我们希望进一步增加出口，令两国经济合作伙伴关系更能发挥作用。”

塔亚尼上个月披露，此次访华将会讨论调停俄乌战争和意大利退出“一带一路”等议题。他上周末参加安博斯欧洲论坛期间直言，加入“一带一路”并未给意大利带来预期成果。

意大利于2019年加入“一带一路”，是唯一加入该倡议的七国集团（G7）成员国。但数据显示，中国在意大利直接投资从2019年的6.5亿美元（8.8亿新元）下滑至2021年的3300万美元。意中“一带一路”协议将于明年3月到期，意大利须提前三个月作出决定，否则将自动续签五年。

法新社引述意大利财政部前首席经济学家科多尼奥（Lorenzo Codogno）说法称，中国可能已经原则上同意意大利退出“一带一路”，意大利总理梅洛尼预计在10月中旬访华时宣布这个决定。

中国人民大学国际关系学院教授王义桅接受《联合早报》访问时分析，塔尼亚此次访问也是为梅洛尼访华做准备。他预计中国将设法挽留意大利续签，而意大利将以此为筹码要价。

王义桅说，意大利并非“一带一路”重点国家，加入本来就是个意外收获；现在拿续签来“要好处，和向美国表忠心”，让中国有些不快。他补充，中国对意大利投资没达到预期，很大程度上是冠病疫情导致，“不能拿‘一带一路’来说事”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江研判，“一带一路”将是中意领导层会面时讨论的重要课题。中方将进行一些解释和劝说，包括提供政治和融资方面的支持，争取意大利不要退出。

但李明江认为，意大利在这个问题上最后如何决策，更多还是受国内政治因素影响。“意大利政治圈子里，对‘一带一路’和跟中国打交道有很多负面声音。现在还很难说到底会发生什么。”