戴庆成：香港人为何相信假消息？

被喻为近年最强风暴的超强台风“苏拉”，上星期四（8月31日）开始逼近香港，政府及社会各界严阵以待。同一天，香港警方也在太子地铁站一带如临大敌，四处都有制服警员高度戒备，连反恐特勤队也出动站岗和巡逻。

当天晚上天气逐渐恶劣，但不时有港人手持白花到太子地铁站的出口鞠躬。在场警员一看到这情况，就会立即上前把人带到一旁搜查；查看无事后才放行，气氛颇为紧张。

对大部分港人来说，8月31日这天原本平淡无奇，但从四年前却开始成为一个让人难以忘怀的日子。事缘2019年8月31日晚上，港铁太子站有支持和反对《逃犯条例》修订的人士发生冲突；及后大批警察赶到车站并封锁现场，大举拘捕了许多示威者。

网上很快就传出警方在地铁站内滥用暴力的消息，包括死伤者无数、有重伤者不知所踪、有死者被送往医院殓房，以及有尸体被抛出公海等等。一连串传闻顿时把民众愤怒的情绪推至最高点，继而将当时的动乱推至一发不可收拾的地步。

香港警方在港铁太子站的拘捕行动有无使用过份暴力，见仁见智，是一个很主观的观感问题。可站内有没有死人，却是一个事实性的问题。奇怪的是，虽然警方多次澄清所谓“831太子站死人”是假讯息，事发至今四年也没有任何死者家属出来投诉，许多港人依然相信警察在太子站打死人。今年8月31日除了一些港人拿着鲜花去太子站拜祭“死者”，欧美多地也有集会，悼念在“8.31”中“逝世”的港人。

这种煽情抹黑的假消息，在2019年反修例运动期间可说比比皆是。当时，香港除了街上火光处处，网上社交平台也是假消息满天飞，例如有传警察性侵犯及袭击示威者致死、示威者“被自杀”。这些传闻并没有证据，但很多港人都信以为真。

记得反修例初期，示威者的抗争游行尚算和平。有一天我在政府总部对面的天桥采访游行活动，旁边刚好有一对中年男女在聊天。男的指着下面的警察说，“你看他们那副狗样子，肯定是内地公安假装香港警察，准备捉香港人回内地。”

女的随即附和说：“是啊，我听过他们说话，广东话根本不标准，一定是香港警察不合作，所以北京派公安渗透到香港警队。”

我听了心想：“你们的广东话也不标准呀，难道也是内地派到香港的公安？”当然，为了自身安全，这一番话我是不敢说出口的。

香港是国际大都市，在外人的印象中，香港人的修养和素质是相当高的。然而，为何这么多港人在2019年会迷信一大堆阴谋论呢？

香港九七年回归后，北京逐渐掌控了香港媒体行业，但网上却是另一番景象，主要由民主派主导。反修例运动期间，民主派阵营在网上推出大量洗脑的宣传，利用许多歪曲事实真相的假内容和新闻，引起港人强烈的情绪反应。当时这种煽动式的文宣策略很成功，成功吸引到大批香港人狂热地投入运动。

时隔四年，建制派阵营今年全力发动舆论攻势，在“8.31”纪念日前后于各大亲政府媒体平台发文，炮轰泛民主派当年编造全无事实的黑历史，以煽惑仇恨、扰乱社会。大部分文章皆不约而同地形容“831”太子站事件，是其中一个煽动式假新闻的标志事件。

建制派的指责并没有错。但在更大的程度上来说，港府在社会社会中的公信力长期以来低迷，才是当年港人迷信假消息的最根本原因。

众所周知，信任是社会和睦的基础。一般来说，若民众对政府的信任度高，将有助政府维持良好管治。反之亦然。过去十多年，许多港人与政府的关系一直处于绷紧状态，对当局普遍存在不满和缺乏信任。

尤其是2015年铜锣湾书店五人失踪事件，当局交代得不清不楚，更令不少新生代愈不信任政府。许多调查都显示，信任政府的市民比率只维持在三成左右。

久而久之，愈来愈多港人渐渐接受了阴谋论的逻辑，认为许多社会事件的背后都是政府在操控。这些阴谋论的支持者纵使没有证据，也会利用一些孤立的事实，再结合自己奇特的想象，证明他们所相信的幕后黑手的存在，以致港府施政举步维艰。反修例运动也由此而来。

近年香港的官民关系依然紧张，如何改善官民信任关系，应该成为本届特区政府工作的重点工作之一。诚然，建立信任并非一朝一夕之事。港府有必要迅速反击网上恶意流传的负面假消息，另一方面也应该致力提高施政透明度，与市民多些沟通，争回公众的信任。

