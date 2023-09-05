【东谈西论】习近平不出席G20峰会 中印互给脸色



第18次G20峰会将于本周末（9至10日）在印度新德里举行。印度为这场峰会的主题订立为“天下是一家”，印度总理莫迪也对这次会议寄以厚望。然而，中国国家主席习近平将不会出席这次的峰会，中国国务院总理李强将出席。

习近平不出席G20峰会，将对外传达出什么信号？中国与印度的关系又处在什么状态？G20峰会的主题叫“天下是一家”，但现在的国际形势实际上又是什么？

这期的早报播客《东谈西论》，听《联合早报》副总编辑韩咏红和中国著名的国际战略专家、中国人民大学教授时殷弘详细解析。

精彩片段

主持人韩咏红：中国国家主席几乎是每一届的G20峰会都会出席，除了疫情期间举行的峰会，中国的国家主席没有错过任何一次的G20峰会。如果习近平今年不去，那又是为什么？

中国著名的国际战略专家、中国人民大学教授时殷弘：中国国家元首是不是参加在新德里的G20峰会是irrelevent的，是没有关系的。因为不管中国国家元首是否参加新德里的G20峰会，中国和G20的关系，特别是中国和印度的复杂的、包含正反两面的关系都不会任何更动或者不会有任何实质性的改变。

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