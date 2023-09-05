分析：意大利希望在不激怒中国情况下退出“一带一路”倡议

中国外长王毅同访华的意大利副总理兼外长塔亚尼举行会谈时强调，面对地缘政治等挑战和干扰，中意应坚持两国关系的战略性，“争取双边关系走在中欧关系前列”。分析认为，北京希望透过意大利加强与欧洲合作，而意大利则希望在不激怒中国的情况下退出“一带一路”倡议。

中国外交部官网星期一（9月4日）深夜发布王毅和塔亚尼会谈内容。王毅说，中意都是世界主要经济体，还是全面战略伙伴，两国关系超越双边范畴，为中欧关系发展和世界和平稳定作出积极贡献。

王毅认为，面对地缘政治等挑战和干扰，中意应坚持互尊互信、开放合作、平等对话的正确相处之道。坚持中意关系的战略性，争取双边关系走在中欧关系前列，并期待意大利“继续为中欧关系发展发挥建设性作用。”

王毅和塔亚尼同一天还共同出席中意政府委员会联席会议。王毅在总结发言中指出，两国共建“一带一路”合作硕果累累，过去五年中意贸易额从500亿美元（680亿新元）增长至近800亿美元，意大利对华出口增长约30%。

塔亚尼星期二（5日）结束三天访华行程，他当天凌晨在社媒平台X（前称推特）发帖称，意大利正积极促进与中国在文化、经济和科学领域的对话与交流，一年一度的中意政府委员会会议是“我们希望继续的”。

塔亚尼也在贴文中披露，他与王毅就俄乌战争、非洲发展等国际事务进行交流，但对外界关注的“一带一路”课题只字未提。

据美国《华尔街日报》报道，塔亚尼在北京时告诉媒体，意大利并未从“一带一路”获得巨大成果，但这“没有关系”。他说：“我们决心继续推进加强两国商业往来的计划。”

报道引述意大利官员说法称，意大利设法在不激怒中国的情况下寻求退出“一带一路”，以避免在华意大利企业遭到报复。

意大利是唯一加入“一带一路”倡议的七国集团（G7）成员。意中“一带一路”协议将于明年3月到期，意大利须提前三个月作出决定，否则将自动续签五年。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院研究员夏尔（James Char）接受《联合早报》访问时解读，王毅的发言说明北京迫切希望游说意大利留在“一带一路”，因为这个G7成员国的退出将削弱“一带一路”的威望，对这项中国国家主席习近平提出的标志性外交政策造成冲击。不过，若意大利议会已做出决定，两国外长对话能发挥多大作用不得而知。

南京大学国际关系学院院长朱锋受访时分析，意大利退出“一带一路”的象征意义大于实质影响。更重要的是，在乌克兰战争可能长期化的背景下，中国和欧洲如何共同应对随之而来的各种挑战。“从务实的角度来说，中国还是希望通过巩固和意大利的双边关系，加强与欧洲的经贸合作。”