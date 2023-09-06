早知：中国为何不推出大规模经济刺激？

多家国际金融机构近期下调中国经济增长预测，甚至认为可能无法实现官方设定的5%左右的全年增长目标。截至目前，北京推出的经济刺激政策，都只针对特定领域、特定问题，更有媒体形容这些措施“小打小闹”。中国目前面对哪些经济困难？为何迟迟没有出台大规模刺激计划？

经济有哪些困难？

房地产市场低迷。2021年以来因楼市调控和信贷收紧，房地产行业陷入低迷，冲击中国经济。据高盛估算，这将导致中国今年国内生产总值（GDP）增速下降1.5个百分点。

出口和消费受挫。受全球需求疲软影响，中国出口减少10%以上；疫情后居民收入缩水，就业市场疲弱，尤其是青年人失业率居高不下，导致消费不振。

全球需求疲软冲击中国出口。图为7月26日一艘货船停靠在江苏连云港的港口。（法新社）

民营企业信心受挫。三年冠病疫情冲击经济，期间官方对互联网、教培等行业祭出强监管措施，让民营企业信心受挫，影响民间投资。

推出了哪些措施？

房地产方面，北上广深等一线城市落实了“认房不认贷”措施，官方也降低房贷首付比率，并要求银行降低存量贷款利率。

民营经济方面，对互联网平台企业的整顿告一段落，官方也承诺支持民企；此外，允许地方政府以低利率再融资，并通过降低印花税等方式提振股市。

货币政策上，中国央行今年已两次降息，并采取了更强有力的措施支持人民币。

中国餐饮业在疫后逐渐复苏，但整体消费依然疲弱。（路透社）

何为大规模经济刺激？

市场今年中起一直期待北京以更大力度刺激经济。大规模刺激计划通常包含一系列措施，且有巨额资金支持，最典型的是在2008年，面对全球经济危机，北京推出扩大内需的“国十条”，包含一系列财政、货币政策，总规模约4万亿人民币（7456亿新元）。

这次为什么不那么做？

首先，在官方看来，中国经济还没那么糟，经济基本面没有改变，5%左右的增长目标有望达成；且经济中还有亮点，例如新能源汽车行业。

新能源汽车是今年中国经济的一个亮点。图为广汽埃安新能源汽车股份有限公司的总装车间终检线作业现场。（香港中通社）

其次，大规模刺激计划受到财政紧张和地方债限制。三年疫情消耗大量政府资源，楼市低迷也意味着地方政府土地收入减少，财政刺激难为“无米之炊”。中国地方债本就高企，无法再往上加码。

此外，美元处在加息周期，中国如果大规模放水，会导致资金持续外流。中国高层也反对向消费者发放现金，认为这是西方式的福利主义，只会导致懒惰。

更重要的是，大规模刺激政策可能带来的后果，与中国追求的“高质量发展”、“房住不炒”等目标相悖；而2008年4万亿刺激计划的后果，是增长近一倍的房价和高额地方债务。

一系列官方表态显示，中国不会把经济增速放在首位。中共中央党校机关报《学习时报》星期三（9月6日）也发文指出，中国“已经不具有高速增长的客观条件”了。接下来，北京预计会延续针对性刺激经济的节奏，不会出台“大水漫灌式”的大规模刺激计划。