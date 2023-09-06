担心美国打压？ 中国官媒低调报道华为新机

中国通讯巨头华为的新手机Mate 60 Pro销售火爆之际，中国官媒转而低调承认新机的“中国芯”与最先进技术还有差距。分析指出，随着更多专业拆机报告发表，官媒将引导民间情绪逐渐回归理性，避免引发美国加码打压。

华为上周二（8月29日）在毫无宣传的情况下推出Mate 60 Pro。网络测评显示，新机搭载国产的七纳米制程芯片，网速也达到5G水平。这台在美国技术围堵下诞生的“中国芯”手机，被中国网民称为“争气机”，并引发抢购潮。

中国官媒《环球时报》在华为新手机发布次日（8月30日）发表社评说，华为手机在三年被迫沉寂后重出江湖，足以证明“美国的极限打压已经失败”。中国央视新闻上周日（9月3日）在短视频栏目“主播说联播”中评论：“华为突围，说明自主创新大有可为。科技自立自强，而今迈步从头越。”

不过，半导体行业观察机构TechInsights星期一（4日）公布对Mate 60 Pro的拆解报告后，央视隔天引述这份报告，并就此采访北京邮电大学教授、中国信息经济学会常务副理事长吕廷杰，承认华为虽然解决5G芯片问题，但“距离最先进技术还有很大差距”。

吕廷杰解读，报告显示华为新手机芯片距先进制程5G芯片还有三到五年差距。他举例称，即将发布的新款iPhone已经用到四纳米芯片，而从华为的七纳米到四纳米还需要“很长很艰难”的研发过程，“所以我们还不能太高兴”。

中国国务院主办的《经济日报》星期三（6日）则在头版刊登评论称，Mate 60 Pro热卖反映外界对“中国芯”的期待，但“说轻舟已过万重山，或许还为时尚早”，还需付出更多努力，持续投入研发，加快技术攻关，提高产业自主创新能力和竞争力。

半导体研究机构芯谋研究首席分析师顾文军接受《联合早报》访问时指出，最早对华为新机发布测评的多是自媒体，难免有所夸大；加上华为是以民营企业之力抗衡国家级打压，民间情绪高涨也可以理解。“随着更多专业机构发布分析报告，相信整体情绪会逐渐回归理性。”

新加坡管理大学计算与信息系统学院副教授朱飞达接受《联合早报》访问时指出，华为在美国制裁下还能取得超乎预期的进展，足以引起华盛顿警惕。如果舆论继续大力鼓吹，可能会促使美国进一步加大打压力度。“华为低调发布新手机，可能也有这方面考量。无论如何，新机发布已足够提振民间信心，没有必要持续高调宣传。”

美国国家安全顾问沙利文当地时间周二在白宫简报会上谈及华为新机时表示，美国政府想了解这款手机的组成，并称美国应该继续实行“小院高墙”式技术限制。

顾文军研判，美国不仅不会因华为推出新机而放松制裁，反而会加大制裁力度。美国半导体协会近期就在华南地区调研，并就华为绕开限制向美国商务部发出警示。“不过，华为已经找到了自己的路径，最艰难的时候过去了。”