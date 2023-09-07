中国不到两个月 再派高级别代表团访朝

（北京/平壤/首尔综合讯）中国时隔不到两个月，再次派高级别代表团访问朝鲜。

根据中国外交部官网星期四（9月7日）上午发布的消息，外交部发言人毛宁宣布，应朝鲜劳动党和政府邀请，中共政治局委员、国务院副总理刘国中将率中国党政代表团，于星期五（9月8日）起出席朝鲜国庆75周年庆祝活动并访问朝鲜。

毛宁在当天下午举行的例行记者会上说，相信在双方的共同努力下，此次访问一定能够取得圆满成功，推动中朝关系进一步深化和发展。

此前，中共政治局委员、中国人大常委会副委员长李鸿忠在7月底率团访问朝鲜，并出席朝鲜战争停战70周年纪念活动。

新华社报道，李鸿忠当时曾与朝鲜领导人金正恩会面，并向金正恩转交中共总书记习近平的亲署函。习近平在信中说，无论国际风云如何变化，维护好、巩固好、发展好中朝关系，始终是中国党和政府坚定不移的方针。

彭博社报道，目前不清楚中国为何派主管农业领域的刘国中访问朝鲜。刘国中曾在临近朝鲜的黑龙江省和吉林省任职，并在期间寻求与平壤建立更深入的关系。朝鲜长期面临粮食短缺问题。

报道也称，在金正恩下周前往俄罗斯符拉迪沃斯托克（中国称海参崴）与俄罗斯总统普京会面之前，刘国中此行提供了中国领导人与金正恩沟通的机会。

《纽约时报》星期一（9月4日）引述美国和其盟国官员报道，金正恩将与普京讨论为俄军提供武器的可能性。