中澳总理会晤促关系升温 阿尔巴尼斯答应年内访华

中国总理李强与澳大利亚总理阿尔巴尼斯星期四（9月7日）在印度尼西亚出席亚细安系列峰会期间举行会晤。李强呼吁双方抓紧重启和恢复各领域交流，推动关系进一步改善；阿尔巴尼斯则表示，将于今年稍晚时访问中国。

澳洲与中国过去几年在政治和经济领域有不少摩擦，其中包括中国对澳洲进口产品实施制裁。但工党籍的阿尔巴尼斯去年5月上任后，中国已取消对澳洲大麦的进口关税，双边关系逐渐升温。

据新华社报道，李强在与阿尔巴尼斯会谈时，首先提到两国领导人去年在二十国集团（G20）峰会达成一系列共识，并指近一年来，在双方共同努力下，中澳关系持续呈现积极改善势头。

他说，一个健康稳定的中澳关系符合两国人民根本利益和共同愿望；中方愿同澳方抓紧重启和恢复各领域交流，继续推进外交、经贸、教育、领事等领域的机制性对话磋商，为两国关系改善发展提供坚实支撑。

李强也提到，中国将继续扩大高水平对外开放，为包括澳洲在内的世界各国提供更大市场，希望澳方对中国企业在澳投资经营采取客观公正态度。

李强还说，双方要本着相互尊重、求同存异、互利共赢的精神妥善处理分歧，推动两国关系进一步改善发展；中方也愿与澳方一道努力，共同维护亚太和平稳定。

综合路透社、法新社、彭博社报道，阿尔巴尼斯在会后受访时证实，他向李强表达，已接受中国国家主席习近平邀请，将于今年稍晚时、双方同意的时间点访华。

这将是2016年以来，首度有澳洲总理访问中国。

阿尔巴尼斯也提到，他与李强讨论了澳洲对中国出口葡萄酒的剩余关税，以及领事案件和人权问题，会谈“具建设性与积极意义”。他也指两国的价值观并不总是相符，需要更多对话来改善关系。

阿尔巴尼斯说，两国在恢复贸易畅通方面已取得进展，但还需要更多努力。他也向李强提到了遭中国关押的两名澳洲公民杨恒均和成蕾，并强调澳洲人民“希望看到成蕾与孩子团聚”。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁接受《联合早报》采访时指出，从双方关切的课题可以看出，恢复对华贸易是堪培拉当前的重点，目的在于满足国内经济需求。

但从澳洲8月与美国、日本、印度举行联合军演，且将地点从印度洋，罕见移师太平洋来看，王宏仁认为，堪培拉在战略安全上仍与北京保持一定距离。

至于李强提出希望推进外交、经贸、教育、领事等领域机制性对话磋商，王宏仁解读，北京现阶段更期待从社会层面，缓和对澳关系。

此外，在中澳总理会晤的同一天，中国与澳洲在北京举行第七次高级别对话，这是两国自2020年以来首次举行高级别对话。

中澳第七次高级别对话星期四（9月7日）上午在北京举行，澳洲前贸易部长艾默生（左）与中国前外长李肇星（右）在会中握手致意。（法新社）

综合路透社、央视新闻报道，澳方跨党派代表团共18人参会，由工党籍前贸易部长艾默生率领，成员包括自由党籍的前外长毕晓普等人。中方代表团则由中国前外长、中国人民外交学会名誉会长李肇星率领参加。

李肇星在会上提到，中澳关系能否进一步改善和发展，取决于双方是否正确认识对方；艾默生则说，及时、全面恢复正常贸易，符合两国的利益。

据中国外交部网站发布的消息，中共政治局委员、中国外长王毅星期四在北京会见澳方代表团时说，过去几年中澳之间的波折困难并不能定义双边关系的本质，更不能因此阻挡中澳合作的步伐。

他呼吁双方客观、冷静、友善看待对方，不干涉对方国家内部事务，妥善处理彼此差异；坚持中澳是伙伴而不是对手；独立自主推进中澳关系，不受第三方的影响或干扰。