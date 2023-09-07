美国议员呼吁加码制裁中国科企 学者：即便不升级也会延续现有制裁

搭载中国国产芯片的华为新手机面世后，美国国内关于加码制裁中国科技企业的呼声水涨船高。学者分析，这类呼声更多是从政治角度而非技术层面提出，但在当前政治氛围下，华盛顿即便不升级，也会延续现有制裁。

美国众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）星期三（9月6日）发表声明，呼吁美国商务部停止向华为及其芯片供应商中芯国际出口所有技术。

声明说，如果没有美国技术，华为新机芯片可能无法生产出来，因此中芯国际可能违反了商务部的规则。“现在是时候停止美国对华为和中芯的所有技术出口，以清楚表明，任何藐视美国法律并破坏我们国家安全的企业，都将无法获得我们的技术。”

美国从2019年5月起，以国家安全为由陆续将华为及其关联公司列入出口管制实体清单，规定美国供应商和其他公司必须取得特殊许可，才可向华为供货。中芯国际则是在2020年12月被列入这份实体清单。

被美国打压四年后，华为上周二（8月29日）低调发布新款手机Mate 60 Pro。尽管华为并未披露技术细节，但多方测评显示，这款手机搭载了中芯国际制造的七纳米制程芯片，网速也达到5G水平。这被视为华为的重大技术突破，也引发舆论讨论美国对华为技术封锁是否出现漏洞。

正率团出访欧洲的众议院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）星期三也说，美国有必要调查中芯国际，因为它“看起来确实”违反了美国制裁，继续“企图获取我们的知识产权”。

半导体行业观察机构TechInsights对华为新手机的拆解显示，新机中仅有的海外组件是韩国SK海力士的LPDDR5内存和NAND闪存芯片。SK海力士星期四澄清，公司自美国实施限制以来就不再与华为有业务往来，已对此展开调查。

光谷自贸研究院院长、辽宁大学自贸区研究院研究员陈波接受《联合早报》采访时指出，目前对华为新机芯片的主流观点有两种，一种认为七纳米芯片已经是中芯国际的技术天花板，另一种则相信华为已破解技术封锁，还能进一步突破。“无论是哪一种可能，美国加码制裁的意义都不大，只会进一步伤害美国本土企业。”

陈波指出，两名美国议员现阶段不太可能掌握华为芯片的技术细节，更多是从政治炒作的角度提出加码制裁。“不过，制裁华为原本就是不符合自由贸易原则的政治操弄。因此，在选举季即将到来之际，美国国内政治氛围料将迫使两党延续对华为的制裁。”

另一方面，美国联邦通信委员会（FCC）主席罗森沃塞尔上周也致函联邦调查局和司法部等政府机构，呼吁把移远通信、广和通等中国企业生产的蜂窝模块列为“存在安全风险”，以便FCC把上述中企列入受规范清单。