中国出台文件鼓励军人适龄婚育

（北京综合讯）中共中央军委发布文件鼓励生育，提倡军人适龄婚育，一对夫妻可生育三个子女。

据新华社星期四（9月7日）报道，中共中央军委主席习近平日前签署命令，发布《军队实施〈中华人民共和国人口与计划生育法〉办法》（简称《办法》），从9月10日起实施。

《办法》共33条，对生育调节、生育奖励扶助、生育服务等作出规范，提倡军队人员适龄婚育、优生优育，一对夫妻可以生育三个子女。

文件也提及，新增育儿假、独生子女父母护理假等假期，完善保育教育、托幼服务等配套措施；健全咨询指导、保健服务、技术服务等举措。

报道称，这项办法全面落实人口与计划生育法，聚焦提升部队凝聚力战斗力，围绕军队人员家庭婚、孕、产、育、教等现实需求，规范和加强计划生育、优生优育服务保障，保障实行计划生育军队人员合法权益，促进军队人员家庭幸福。

中国面临少子化挑战，一些地方政府近年来也纷纷出台鼓励生育政策，包括延长产假、设立父母育儿假、发放育儿补贴等。

据国家统计局数据，2022年中国人口出现近61年来的首次负增长。中国人口与发展研究中心初步测算，2022年中国总和生育率已下滑至1.09，在目前世界上人口过亿的国家中属于最低生育水平。