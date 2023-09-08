广东多地遭暴雨袭击 深圳降雨量破多项极值

受暴雨影响，深圳火车站的负一楼进出站口被水淹，乘客无法正常进出站，一度有约百人被滞留在站内。（中新社）

中国广东珠江三角洲遭大暴雨袭击，泛滥洪水导致深圳、广州、东莞等城市出现严重内涝，部分地区被迫停课停工。深圳是这场大暴雨的重灾区之一，降雨量打破该市自1952年有气象记录以来的多项极值。

受超强台风“海葵”降雨云团影响，广东省多地自星期四（9月7日）晚持续下大暴雨。据广东省气象局监测，从星期四下午5时到星期五（8日）早上10时，广东省共有79个地区录得超过250毫米的特大暴雨。

其中，深圳罗湖区东湖街道录得全省最大雨量519.2毫米和最大一小时雨量116.8毫米；广州、东莞、佛山部分地区也在同期录得超过370毫米的降雨。

突如其来的暴雨，导致许多城镇出现严重内涝。为保障市民安全，深圳、珠海、江门在星期五宣布全市中小学、幼儿园停课；广州、中山、佛山多个区也宣布全日停课或延迟上学，多个景区关闭。

据深圳市气象局消息，深圳暴雨出现“强度超强、持续时间超长、强降雨范围超大”的特征，降雨量打破该市自1952年有气象记录以来至少七项峰值。

由于深圳水库在星期四晚已接近防洪限制的位置，当局在星期五凌晨开始进行泄洪，多条河道水位高涨。应急部门称，排洪的水沿深圳河排出深圳湾，主要影响罗湖及福田区较低洼地区。

在降雨量最高的罗湖地区，洪水导致不少道路水位高涨至腰部，有救援人员派出皮划艇进行营救工作。

据当地媒体报道，位于罗湖的深圳火车站的负一楼进出站口被水淹，雨水瀑布般涌入车站。乘客在星期五中午12时前无法照常进出站，约百人被滞留，部分广深城际动车停运。

深圳部分地铁服务也因为暴雨停运。考虑到罗湖区的气象和交通条件，当局下令该区企业和居民停工一天。

本报记者星期五上午走访福田区降雨量较高的地区时发现，降雨强度已稍为缓和，但一些路段的积水情况仍然严重，雨水完全淹没马路和人行道，水位高达成年人膝盖处。不少车子因为故障停在路中央，浸泡在水中。

一名在附近经营小卖铺的林先生告诉《联合早报》，水位高涨导致店内在星期五凌晨进水，积水一度高达10厘米。他说：“我们摆放在地上的货物全部遭殃，一些物品还被冲走，估计损失可能近万元。”

大暴雨也导致深圳一些地区陆路交通陷入瘫痪。靠近深圳河的滨河大道，有公交车乘客因为大巴堵塞超过一个多小时，索性直接下车在雨中蹚水步行到目的地。

深圳一周前刚遭台风“苏拉”正面袭击，当局当时紧急发布全市停课、停工、停运通知。连续两周因为极端天气生活作息被打断，市民林永杰受访时感叹：“这是这座城市前所未有的。气候变化所造成的影响真的不容忽视。”

深圳市气象台指出，深圳降雨强度在星期五稍晚时候略有缓和，但由于该区继续受低压和季风影响，接下来两天仍有暴雨。