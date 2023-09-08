李强与佐科会谈 印尼邀请中国企业建设新首都

（雅加达综合讯）中国总理李强在与印度尼西亚总统佐科会面时，承诺扩大印尼大宗商品和农渔产品进口，佐科则邀请中国企业参与新首都努山达拉建设。

正在印尼访问的李强星期五（9月8日）在雅加达与佐科会面。据新华社报道，李强在会面中呼吁两国把握自身根本和长远利益，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上加大相互支持。

在扩大务实合作上，李强承诺，中国将扩大印尼大宗商品和优质农渔产品进口，鼓励中国企业赴印尼投资兴业；中国也支持印尼新首都建设，愿同印尼加快培育数字经济、绿色发展等合作新引擎。

据路透社引述佐科办公室发布的消息，佐科在会面时，特别邀请中国私营和国有企业参与印尼新首都的建设；双方也讨论了两国间航班连接的问题。

佐科在2019年宣布迁都计划，新首都建设预计耗资320亿美元（约436亿新元）。

据安塔拉通讯社报道，佐科在会面时也对李强说，此次会谈体现了双方“对全面战略伙伴关系的坚定承诺”。

中国和印尼近年高层互动频密，佐科去年7月和今年7月两次访华，中国国家主席习近平去年11月也到印尼峇厘岛出席二十国集团（G20）峰会。

李强此次访问印尼期间，双方签署工业、农业、渔业、电子商务、科技创新等多个双边合作文件。