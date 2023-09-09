美驻日大使公开调侃中国领导人

（北京综合讯）美国驻日本大使伊曼纽尔在社交媒体上发帖，以调侃的语气提及数位中共高级官员去向不明的传言，引发争议。

伊曼纽尔（Rahm Emanuel）星期五（9月8日）在社交媒体X（前身为推特）发帖，称“习近平的团队就像阿加莎·克里斯蒂（Agatha Christie，英国著名侦探小说家）的小说《无人生还》。先是外交部长秦刚，然后是火箭军司令员，现在是国防部长李尚福已经两周没公开露面了。谁将赢得这场失业竞赛？中国青年还是习近平的‘内阁’？” 他在这一段话后加上了“#北京大厦里的神秘事件”标签。

彭博社称，伊曼纽尔的言论违背了美国外交官一贯的做法。通常来说，美国外交人员会避免卷入有关其他国家内政的揣测。对于外国官员发表有关中国内政的评论，北京通常会严厉驳斥。

伊曼纽尔的帖文所提到的秦刚，是在今年7月中国全国人大常委会会议上，被宣布免去外长一职。免职前，他消失于公众视野一个月。而火箭军司令员，应是指被撤换的火箭军前司令员李玉超，现任火箭军司令员为王厚斌。

但他提到中国防长李尚福“两周不露面”则不准确。据新华社报道，李尚福8月29日参加了在北京举行的中非和平安全论坛并发言，还会见多个非洲国家防务部门领导。但此后李尚福就未公开露面。

彭博社引述观察家评论说，伊曼纽尔在美国对华政策上没有正式权力，他的话不会产生大的负面影响。8月底，他也因到福岛吃海鲜以示支持日本排放核废水入海，在中国网民中引起争议。

不过，他此次发帖引起关注也表明，在外长和火箭军司令员等关键职位进行调整后，观察人士一直密切关注北京人事方面的异动。