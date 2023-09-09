中国智库猛批印度G20峰会夹带私货 或解释了习近平为何不出席

（北京/新德里综合讯）二十国集团（G20）峰会召开之日，中国智库发文猛批东道主印度借峰会夹带地缘政治私货，外媒解读这可能透露了中国国家主席习近平不出席此次峰会的原因。

隶属于中国国家安全部的中国现代国际关系研究院，星期六（9月9日）早上在官方微信公众号发表署名该院南亚研究所助理研究员徐琴、题为《印度的“大布局”与“小心思”》的文章，以强烈措辞批评印度在G20会议的选址、议题设置等方面“夹带私货”，给G20平添了更多分歧、竞争等不和谐因素。

文章称，印度多次违背国际惯例，将G20系列会议设在与邻国存在争议的领土进行，包括今年3月在阿鲁纳恰尔邦（中国称藏南地区）主办G20边会，中国因而未出席；5月又在印控克什米尔首府斯利那加举办G20旅游工作组会议，该地区自1947年印度、巴基斯坦分治以来，一直是两国争议地区。

文章指印度是借此“博取国际关注，变相为自身领土诉求‘合法性’募集国际支持”，这种喧宾夺主的行为只会引发外交风波和舆论漩涡，破坏G20会议的合作氛围，阻碍会议达成实质性成果。

文章还称，印度担任G20主席国期间持续加强债权人间的多边协调，以应对发展中国家的债务困境，却不忘借债务重组问题对中国发难，频繁配合美国、西方炒作“债务陷阱”论调。

文章指出，如果印度偏离G20的初衷与重心，执意在全球经济治理平台夹带地缘政治“私货”，不仅无益于践行轮值主席国的责任，推动G20聚焦全球经济稳定和复苏议题，反而会进一步制造分歧与裂痕，阻碍国际社会达成共识和实质成果，最终也将对自身国际形象和全球发展利益造成损害。

今年的G20峰会9月9日及10日在印度新德里举行，这是自2008年首届G20峰会召开以来，中国国家主席首次不出席，而改由中国总理代表出席，中国外交部早前拒绝对此进一步说明缘由。但彭博社、路透社报道认为，上述文章可能揭示了背后原因。

美国副国家安全顾问费纳星期六在新德里说：“中国政府有责任说明，他们的领导人参与或不参与峰会的原因是什么。”

据路透社报道，各界原本认为这次峰会为习近平和美国总统拜登提供了一次会面的机会。在过去的几个月来，中美一直在努力修复因为贸易和地缘政治局势紧张而受损的关系。

费纳认为，如果中国不愿致力于G20的成功，那是“令人遗憾的”。他还说，“一些人认为，习近平缺席峰会，表明中国要放弃G20，建立另一套世界秩序，像金砖国家那这样的组织将获得优待。”