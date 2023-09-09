（北京综合讯）华为再上线两款新手机，市场评测称新机支持5G速度，显示华为可能已解决了量产5G功能芯片的难题。

在没有任何预告的情况下，华为在星期五（9月8日）宣布开启Mate 60 Pro+和Mate X5两款新机预定销售，订金1000元人民币（约185新元）。10天前，华为以同样的方式开启了Mate 60 Pro的预定。

华为没有披露两款新品的处理器信息。证券时报网报道指出，市场估计，新机搭载的应是与Mate 60 Pro一样的7纳米中国国产芯片。多名提前拿到Mate X5手机的博主在评测中指出，速度比一般5G手机还要快。

华为商城暂未显示这两款产品的销售价格。华为商城显示，支付尾款时间为9月14日，24日前完成发货。Mate 60 Pro+则是9月24日支付尾款，10月9日完成发货。

此前，权威机构Tech Insights拆机Mate 60 Pro，证实其芯片为中芯生产的7纳米芯片，但该机构对华为是否能够量产此芯片提出担忧。从评测看来，新机支持5G，预定时间也不长，显示华为的5G功能芯片供应量无忧。

华为新机料将给即将推出新款iPhone手机的美国苹果公司带来压力。据台湾《联合报》报道，上海南京路华为旗舰店外星期六（9月9日）上午排起长龙，店员称至少要排一到两小时才能进店。

天风国际分析师郭明錤在社交媒体X（前推特）说，美国芯片巨头高通将成主要输家。他预计华为在2024年将完全采用麒麟9000S芯片，意味着高通明年芯片出货量将减少5000至6000万个。此前高通一直给华为提供4G芯片。高通60%的营收来自中国市场。