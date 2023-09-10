消息人士：中国反对美国2026年任G20轮值主席国

（新德里讯）英国《金融时报》报道，中国在二十国集团（G20）峰会上，对美国计划于2026年担任G20轮值主席国提出挑战，凸显出中美间的强烈不信任感。

《金融时报》星期六（9月9日）引述四名知情官员报道，中国官员在G20峰会的外交会议上，表达了反对美国担任G20轮值主席国的立场。

两名了解今年G20峰会宣言起草过程的知情人士透露，中国外交官呼吁将2026年美国担任轮值主席国的字句，从今年的峰会宣言中删除。但英国等西方国家反对此举，美国2026年担任轮值主席国的相关字句最终出现在峰会宣言中。

G20轮值主席国的职责，包括制定当年的讨论议程、主持部长级会议和主办领导人峰会。报道称，轮值主席国的分配，通常是一个没有争议性、时间表宽松的过程。

但关于谁将主办2026年G20峰会的争端，加剧了中美今年在峰会上讨论的许多课题时的紧张关系，包括俄乌战争以及应对气候变化。

按计划，在2024年巴西、2025年南非举办峰会后，G20的每个成员国都担任过一轮轮值主席国，届时将迎来一个新的周期。首届G20峰会于2008年在美国华盛顿举行。

受访官员告诉《金融时报》，中国的立场令其他代表团的外交官感到惊讶，并显示出中美两个超级大国之间的众多分歧。 一位要求匿名官员说，中国针对美国的争论“与G20无关”。