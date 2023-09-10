中美举行省州合作研讨会 中国电池巨头斥资20亿美元在美设厂

（厦门/伊利诺伊州综合讯）中美省州经贸合作研讨会周末于厦门举行，就加强双方经贸合作进行讨论。此前一天，与会的伊利诺伊州政府也宣布，中国电池巨头国轩高科将在该州斥资20亿美元（27亿3000万新元）建设超级工厂。

据伊利诺伊州政府网站星期五（9月8日）发布的新闻稿，国轩高科计划在该州曼特诺市新设一家锂电池工厂，预计2024年投产，将可创造2600个工作岗位。



伊利诺伊州州长普利兹克（J.B. Pritzker）在声明中表示，这是迄今为止伊利诺伊州在电动汽车电池生产领域的最大投资，也是该州几十年来最重要的制造业投资。

据介绍， 国轩高科将在30年内获得总额2.13亿美元的税务优惠，并在伊利诺斯州重新构建能源和车辆计划下获得1.25亿美元的资本金。

另据中国商务部消息，福建、天津、黑龙江、江苏、山东、湖南、广东、重庆、四川等中国省市，与美国加利福尼亚州、南卡罗来纳州、马里兰州、伊利诺伊州等两国地方政府代表和工商界人士约200余人，参加了星期六（9月9日）在厦门举行的中美省州经贸合作研讨会，探索推动中美在绿色低碳领域的产品贸易、技术交流和投资合作。



商务部部长助理陈春江在致辞中表示，本次研讨会是推进中美省州经贸合作的重要举措。