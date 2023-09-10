美智库指若郭台铭胜选 对美国利益最危险

（华盛顿综合讯）美国一家智库认为，鸿海创办人郭台铭如果在台湾总统选举中胜出，对美国利益来说将是最危险的结果。

美国非盈利智库战争研究所（ISW）8月31日发表周报，提出上述观点，理由是郭台铭提出了与中国大陆进行谈判的具体步骤，“可能会损害中华民国的主权”。

郭台铭今年5月在金门发表“和平宣言”，强调他若当选，将依据“一个中国各自表述”的原则，以金门作为两岸常设的谈判地点，与北京开启对话。

在8月正式宣布参选总统前，郭台铭还宣布投入2000万美元（2729万新元）成立金门和平倡议基金会，逐步落实两岸和平协商办公室等八大事项。

ISW报告称，郭台铭的立场与国民党总统候选人侯友宜形成鲜明对比，侯友宜呼吁缓和两岸紧张局势，但也说与中国大陆的“民主协商”不切实际；而郭台铭提议的谈判，则“可能提供一个渠道，将中华民国的主权交给中华人民共和国”。

报告还比较了郭台铭、侯友宜，以及民众党总统参选人柯文哲的金门和平计划，并说这些计划可能会让中国大陆扩大对台湾经济的渗透，甚至导向削弱台湾经济与安全自主的两岸和平谈判。

据台湾《美丽岛电子报》上星期五（9月8日）发布的最新民调，民进党总统参选人赖清德以38.8%的民意支持度维持第一，侯友宜以21.0%跃升第二，柯文哲以15.6%落居第三，郭台铭则以9.4%排最后。