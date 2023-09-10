传韩国瑜有意促成台湾在野整合 郭台铭表示乐观其成

（台北综合讯）国民党总统参选人侯友宜、民众党总统参选人柯文哲和鸿海创办人郭台铭，目前都表态在明年台湾总统选举将参选到底，让非绿营选民焦虑不已。据国民党前立委邱毅透露，高雄市前市长韩国瑜有意促成侯、柯、郭三人整合。

邱毅星期天（9月10日）在脸书透露，星期五（8日）晚他和上届总统选举国民党候选人韩国瑜聚餐，韩表示非常乐意促成在野三人整合成一组，但希望得到国民党主席朱立伦的支持。邱毅说，他近日会找国民党中常委傅崐萁、吕学樟、沈智慧等人，合力促成。

据《联合报》报道，郭台铭星期天面对媒体询问表示，韩国瑜对于在野或主流民意能整合非常在意，他乐见其成。“我非常支持他（韩国瑜）的看法，也希望他能出来扮演一个能促成成功整合的角色。”

《美丽岛电子报》星期六（9日）公布最新民调，显示现任台湾副总统、民进党总统参选人赖清德的支持度，遥遥领先民众党主席柯文哲和新北市长侯友宜。

在三足鼎立的战局下，赖清德支持度为39.7％，侯友宜20.2％，柯文哲18.3％。如果郭台铭也投入选战，赖清德支持度39.1％、侯友宜19.6％、柯文哲16.1%、郭台铭8.1%。

另据《自由时报》报道，侯友宜星期六晚在新北市板桥区，宴请党主席朱立伦、侯友宜竞选办公室执行长金溥聪、14位国民党籍县市长，以及无党籍苗栗县长钟东锦，讨论宣战策略与人事规划。报道称，国民党似乎是想破除“侯办与党中央不合拍”的传闻。