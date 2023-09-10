意总理称尚未决定是否退出“一带一路” 学者：退出相信对双边关系影响不大

意大利是否会退出中国倡议的“一带一路”，不同说法近期频传。意大利总理梅洛尼星期天（9月10日）澄清，意大利尚未决定是否退出“一带一路”，并强调两国关系不会受此影响。

在印度新德里出席二十国集团（G20）领导人峰会的梅洛尼，星期六（9日）下午与中国总理李强会晤。《晚邮报》等意大利媒体随后报道，梅洛尼向李强表明意大利计划退出“一带一路”计划，但仍寻求和北京保持良好关系。

但据法新社报道，梅洛尼星期天在G20峰会的闭幕记者会上说，意大利还没有决定是否退出“一带一路”，即便决定退出，也不会损害与中国的关系。

路透社则引述梅洛尼说法称，不论意大利对“一带一路”作何决定，关键是“如何确保对双方都有益的合作伙伴关系。”

中意政府在两国领导人会晤后发表的声明，均未提及“一带一路”。根据中国外交部文告，李强指明年是中意建立全面战略伙伴关系20周年，中国愿同意大利以此为契机，进一步加强对话合作。他也呼吁双方持续扩大双边贸易，为两国企业创造更多机遇。

梅洛尼办公室声明则说，此次会晤是这两位领导人首次有机会直接接触，并确认了巩固和深化罗马和北京就重大双边和国际课题对话的共同意愿。两国明年将庆祝全面战略伙伴关系20周年，“这将成为两国在各个共同利益领域推进友谊与合作的灯塔。”

意大利于2019年加入“一带一路”，是唯一加入该倡议的七国集团（G7）成员国。意中“一带一路”协议将于明年3月到期，意大利须提前三个月作出决定，否则将自动续签五年。

意大利高层官员今年来多次释放欲退出“一带一路”的信号。一周前访华的意大利副总理兼外长塔亚尼在启程前说，加入“一带一路”并未给意大利带来预期成果。中国外长王毅则在与塔亚尼会晤时强调，两国共建“一带一路”合作硕果累累。

一些分析人士预计，梅洛尼将在不久后访华时公开宣布退出“一带一路”，以便在意大利明年接任G7轮值主席国前安抚西方盟友；但意大利将同时推动其他双边协议，避免在华意大利企业遭北京报复。

梅洛尼在星期天的记者会上披露，中国已邀请她访华，但日期尚未确定；意大利政府也获邀参加中国下个月主办的“一带一路”国际合作高峰论坛。此前曾有媒体报道，包括梅洛尼在内的多个欧洲国家领导人不参与这个论坛。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》访问时说，意大利退出“一带一路”，将对这项倡议的国际声誉造成一定冲击。不过，意大利参与的象征意义本就大于实质意义，如今退出既不会改变“一带一路”主要由发展中国家参与的现状，也没有对中国利益造成实质性伤害，相信对双边关系影响不大。

李明江指出，当前美国主导的西方世界给中国带来很大战略压力，中国有较强意愿与欧洲保持稳定关系，这决定了它不大可能对意大利采取反制。“到时意大利宣布（退出），中国默认，大概就是这样的处理方式。”

另一方面，李强星期六与欧盟委员会主席冯德莱恩会晤时强调，中欧应当进一步团结合作，用中欧关系的稳定性对冲世界形势的不确定性。他说，防风险与合作不是对立的，不能把相互依存与不安全简单画等号，更不应将经济问题泛安全化、泛政治化。