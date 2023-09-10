习近平考察哈工程 强调紧贴强国强军需要

（黑龙江综合讯）中国国家主席习近平时隔五年再到黑龙江，考察了被美国列入制裁名单的著名军工院校哈尔滨工程大学，并强调紧贴强国强军需要，再立新功。

综合央视新闻、新华社、《中国教育报》报道，习近平上星期三（9月6日）起赴黑龙江考察三天，期间到大兴安岭、哈尔滨等地调研，并于星期四（7日）上午到访“国防七子”之一的哈尔滨工程大学（简称哈工程）。

习近平说，哈工程要发扬“哈军工”（哈工程前身解放军军事工程学院）优良传统，紧贴强国强军需要，为建设教育强国、科技强国、人才强国再立新功。

另据香港《明报》，习近平在哈工程还参观了哈军工纪念馆，走进水动力实验室，了解水下无人装备的发展及最新技术。

习近平同日下午主持召开推动东北全面振兴座谈会，强调牢牢把握东北在维护国家国防、粮食、生态、能源、产业这国家“五大安全”中的重要使命。

习近平星期五（8日）视察了隶属中国解放军北部战区的78集团军，并强调创新集团军建设管理和作战运用方式，全面提高部队备战打仗能力。据《解放军报》报道，中共政治局委员、中央军委副主席张又侠也参加了活动。

五年前，习近平也是在9月到黑龙江考察，当时曾到黑龙江农垦建三江管理局了解粮食生产和收获情况。