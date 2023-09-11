美籍港谍策反中方人员细节曝光

（北京综合讯）中美间谍战升温之际，北京公布因间谍罪被判无期徒刑的美籍港人梁成运一案细节，指梁成运通过贴靠刺探、监控窃密、钓鱼执法的方式，甚至设置色情圈套企图策反中方人员，为美国情报机关搜集涉华情报。

梁成运今年5月在江苏以间谍罪被判无期徒刑、剥夺政治权利终身，并没收个人财产50万元（人民币，约9万4500新元)。

中国国家安全部官方微信公众号星期一（9月11日）发布的消息称，梁成运出生于香港，后赴美国工作，1989年起成为美国间谍情报机关线人，从事间谍工作30余年，并获颁美国“功勋奖牌”。

国安部指，美方为梁成运虚构了在英国读大学、在联合国担任官员、去越南参战的履历，还为他打造“爱国慈善家”的面具，指挥他通过捐款等方式担任多个华侨社团会长、理事长，并在中国开展慈善捐款等。

国安部也称，在这些伪装之下，梁成运对中国展开间谍情报活动，通过餐叙、拜节、组织侨团等方式，靠近中国驻美机构和人员，刺探情报；一旦获悉中国人员赴美开展公务，就会向美方报告，并将赴美中方人员带到提前装有监控设备的餐厅或酒店，套取情报，甚至设置色情圈套，企图胁迫策反中方人员。

此外，梁成运还充当诱饵，到指定地点与目标人员见面，诱使对方从事敏感物项交易，拼凑证据，炮制“中国间谍案”。

北京今年7月实施新修订的《反间谍法》，加大了反间谍力度，并多次高调曝光有关案件。梁成运一案是一向低调的中国国安部8月以来第三次曝光间谍案细节。8月，国安部曝光了两起中国干部在海外被策反后成为美国中情局间谍的案件。

近年来中国与西方国家关系紧张，中国也一直被指涉嫌从事针对西方大国的间谍活动。

据法新社报道，英国警方上（9月9日）通报，今年3月警方以涉嫌为中国从事间谍活动为由逮捕两名男子，其中一人是英国议会的研究员。

中国驻英大使馆网站星期天（9月10日）驳斥该报道说，中方涉嫌窃取英国情报的说法是“无中生有，恶意诋毁”。

中国驻英大使馆发言人也称，中方敦促英国有关方面停止反华政治操弄，停止“这种自导自演的政治闹剧”。