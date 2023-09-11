台湾地缘政治峰会挂名香格里拉引争议

（台北综合讯）台湾商界团体星期一（9月11日）在台北举办2023地缘政治高峰论坛，被质疑与会者都是蓝营人士，且加注“香格里拉对话—台北”字样，刻意与新加坡香格里拉对话攀关系。主办单位澄清称，使用“香格里拉对话”的本意是向新加坡致敬。

由商界人士成立的东南亚影响力联盟（SIA）星期一在台北香格里拉远东饭店，举办2023地缘政治高峰论坛，邀请多名重量级国际学者专家与会。台湾前总统马英九、前外交部长林永乐、前国防部副部长陈永康、前行政院长江宜桦、国民党国际事务部主任黄介正等人也出席这场论坛。

综合《自由时报》、上报、风传媒等台湾媒体报道，SIA创办人是投资银行蓝涛亚洲总裁黄齐元，是中国大陆并购公会唯一的台湾籍理事。有舆论指，论坛的邀请名单清一色是泛蓝人士，平衡性与代表性令人质疑。

美国台湾问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）则在社交平台批评，参会名单上的所有人都是男性，对台湾而言是件难堪的事。

此外，主办方在宣传时论坛时使用“香格里拉对话—台北”后，主办新加坡香格里拉对话的英国国际战略研究所特别澄清，两者完全无关。

对此，2023地缘政治高峰论坛主办方回应说，活动副标题起初使用“对话”（Dialogue），本意是向新加坡致敬；但之后考虑到论坛本质为研讨会，与新加坡不同，因此改称“峰会”，但使用“香格里拉”没有任何问题。