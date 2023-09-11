北京证实李强在G20期间与拜登交谈

（北京综合讯）中国外交部证实，中国总理李强在新德里与美国总统拜登进行了简短交谈，李强向拜登强调中国的发展对美国是机遇而不是挑战。

中国外交部发言人毛宁星期一（9月11日）在例行记者会上回应有关拜登是否在二十国集团（G20）峰会期间与李强会面的问题时说，李强在出席峰会期间，在会场同与会的拜登等多国领导人进行了简短交流。

据毛宁介绍，李强向拜登强调，中国的发展对美国是机遇而不是挑战，中美两国应加强交流。她没有披露两人交谈的更多详情。

拜登星期天在参加G20峰会后飞往越南，并在越南告诉媒体，他在G20峰会期间会见了李强。

关于两人的谈话内容，拜登透露：“我们讨论了稳定问题……完全不是对抗性的。”

这是中美元首去年11月在印度尼西亚峇厘岛会晤后，两国最高层级的面对面接触。

多名美国高级官员过去几个月访问中国，抬升了外界对中美元首会晤的期望。不过，中国国家主席习近平没有出席在印度新德里举行的G20峰会，而是由总理李强代表中国出席。

中国官媒报道了李强在G20期间与多位欧洲领导人会面的消息，包括意大利总理梅洛尼、欧盟委员会主席冯德莱恩、英国首相苏纳克、欧洲理事会主席米歇尔等。不过，中国官媒没有发布李强与拜登见面的消息。

拜登星期天也在记者会上提到，美国无意遏制中国，并指中国大陆的经济困难削弱了北京武力犯台的能力。

对此，毛宁星期一重申，台湾问题是中国的内政，解决台湾问题是中国人自己的事情，要由中国人来决定，不容任何外部干涉。