茅台会人去楼空 政商俱乐部变身博物馆

（北京综合讯）曾被视为高级政商俱乐部的北京“茅台会”已转型为茅台博物馆，免费对公众开放。



据《星岛日报》报道，位于北京天安门南池子菖蒲河公园的茅台博物馆，曾是北京国酒茅台文化研究会旗下会所，被称为“茅台会”。

不过，这个场所如今已成为博物馆。公众在网上通过身份证预约后，可按照指定时间入内参观，每天可预约人数不超过20人。

据《星岛日报》记者观察，这栋红门灰瓦的四合院式古建筑，天花板绘满茅台商标。整个展馆面积不大，展柜陈列各时期的老酒，展馆内还有一些名人签名的酒，其中包括冬奥会冠军谷爱凌。

“茅台会”曾被视为高级政商俱乐部。报道指，设立“茅台会”的北京国酒茅台文化研究会由贵州茅台酒集团发起成立，名誉会长包括凤凰卫视前主席刘长乐、中信集团前董事长孔丹，阿里巴巴创办人马云也是首届理事会副理事长；当中也不乏军方高层，如前空军司令员乔清晨、前解放军总政治部副主任刘永治、前北京军区司令员朱启，还有外交部前副部长乔宗淮等。

北京于2013年发出《关于在党的群众路线教育实践活动中严肃整治“会所中的歪风”的通知》，严禁党员干部出入私人会所，北京市属公园内的私人会所一律关闭。茅台近年也不断被揭腐败问题，多名高层落马，“茅台会”逐渐人去楼空。

官方加大反腐力度后，茅台的权贵路线难以持续，近年来频频通过跨界合作走年轻人路线，例如推出茅台味的冰淇淋、咖啡等。

不过，茅台的权贵标签还是很难剥落。有网民在茅台与咖啡连锁品牌瑞幸合作推出“酱香拿铁”后调侃：“十几块钱买一杯拿铁，买到和权力有关的幻觉。它最精妙的那层香气其实来源于权力和阶级，和酒没啥关系。”