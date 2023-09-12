【东谈西论】华为5G手机登场会如何影响中美科技战？



彭博社上星期委托著名的半导体调查公司TechInsights拆解了一台中国华为新上市的Mate 60 Pro手机，证实里头使用了中国国产的七纳米芯片。这个消息震撼美国，因为这表明在美国的严厉制裁与限制之下，中国只用了三年时间就能自己生产出七纳米高端芯片，突破了美国的科技封锁。

一个星期后，华为又宣布预售另两款新手机，经过测试都有5G的功能，证明中国已经能大量生产高端的芯片。

中国是否真的已经冲破了被美国科技卡脖子的困境？这对中国的贸易军事发展以及国际关系意味着什么？中美科技战的下一步又会如何发展？

这期的早报播客《东谈西论》，听《联合早报》副总编辑韩咏红与华中科技大学教授、光谷自贸区研究院院长陈波及新加坡南洋理工大学教授、毕盛资产管理有限公司创始成员兼副主席（中国）陈光炎博士详细解析。

精彩片段

华中科技大学教授、光谷自贸区研究院院长陈波：我觉得美国目前的战略，根据他们的这个security advisor（国家安全顾问沙利文），就是小院高墙。对华政策应该是已经经过了美国政府以及美国国会沟通妥协的一个长期性的战略，这种长期性的战略不太可能因为华为技术上的一个突破，而发生根本性的扭转，或者变得更加的严厉啊，或者说干脆就放弃，这两者可能性都不大啊。

新加坡南洋理工大学教授、毕盛资产管理有限公司创始成员兼副主席（中国）陈光炎博士：（形容中国被打压后会反弹）有些国家好像鸡蛋，你把它扔在墙上，它就会破裂；有些国家好像壁球，你把它扔到墙上，它会反弹回来打到你的头上。

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